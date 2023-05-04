Яку страву слід вживати на сніданок – корисна та ситна їжа

Корисний для здоров'я людини сніданок. Фото: iStock

Медики розповіли, які продукти харчування потрібно вживати на сніданок, щоб він був корисним для здоров’я. За словами фахівців, завдяки смачному та корисному сніданку можна скинути кілька зайвих кілограмів, які так надокучають деяким людям.

Про це повідомляє портал "EatingWell"

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Серед фахівців з дієтології існує багато думок стосовно того, яким має бути той самий ідеальний сніданок. Хтось взагалі пропускає сніданок, а дехто їсть зранку різні види випічки та солодощі, вважаючи, що ці калорії спаляться протягом дня.

Але дієтологи стверджують, що день потрібно починати із ситного та корисного сніданку. Особливо це стосується тих людей, які намагаються скинути зайві кілограми, адже такий сніданок надає енергії надовго та прибирає потребу в перекусах.

Скидання зайвих кілограмів за допомогою їжі. Фото: Pexels

Фахівці радять прибрати каші, бутерброди та інші популярні види сніданків, змінюючи це на омлет з овочами. За словами дієтологів, саме ця страва є ідеальним варіантом для людей, які хочуть схуднути. Молоко та яйця — це справжнє джерело корисних білків та жирів, а овочі містять багато клітковини та вітамінів.

До того ж можна готувати омлет з різними продуктами. Наприклад, можна приготувати омлет з помідорами та зеленню, сиром та грибами або зі шпинатом, цибулею та перцем.

Омлет, який варто вживати на сніданок. Фото ілюстративне: Pixabay

"На відміну від традиційних сніданків із рафінованими вуглеводами овочевий омлет не підвищує рівень цукру в крові. Адже це головна причина переїдання і нашого захоплення продуктами з порожніми калоріями", — каже дієтологиня Ліза Річардс.

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