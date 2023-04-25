Яку користь несуть яблука – це не тільки для органів

Яблука, які несуть користь для краси. Фото: SHUTTERSTOCK

Медики розповіли про те, які корисні властивості мають яблука не тільки для внутрішнього середовища людини, а й для зовнішньої краси. За їхніми словами, цей фрукт має здатність чистити обличчя, зміцнювати структуру волосся, прибирати лупу з голови, зволожувати шкіру тощо.

Про це повідомляє портал "Greatist"

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Властивості яблук

Ні для кого не секрет, що яблука містять багато вітамінів та речовин, які несуть велику користь для організму. У тому ж числі, яблука не тільки покращують самопочуття, а й здатні служити прекрасним засобом для краси людини. Щоб відчути результат, потрібно один раз на три дні робити різні процедури.

Яблука, які несуть користь для людини. Фото ілюстративне: Pexels

Яку користь несуть яблука для зовнішньої краси?

Важливо розуміти, як правильно робити суміші з яблук для краси:

Очищення обличчя. Щоб очистити обличчя, потрібно натерти одне яблуко, додати сік половини лимона, одну столову ложку подрібненої вівсянки та дві столові ложки меду. Ця суміш за консистенцією повинна бути як сметана, її треба нанести на шкіру та робити масаж близько п’яти хвилин, після чого змити теплою водою.

Зміцнення структури волосся. Для зміцнення волосся треба взяти 200 мл гарячої води та додати туди одну чайну ложку меленої кориці. Коли це охолоне, потрібно додати ще одну столову ложку яблучного оцту та втирати отриману суміш в шкіру голови, після чого намотати рушник та тримати 30 хвилин.

Прибирання лупи. Цієї проблеми можна позбутися за допомогою щоденної маски на яблучному соку, яка додасть волоссю блиску та полегшить розчісування.

Зволоження шкіри голови. Щоб позбутися сухої шкіри, треба натерти яблуко, додати до нього мед та яєчний жовток. Цю суміш потрібно тримати 30 хвилин. Для чутливої шкіри потрібно протерти шкіру яблучним соком без цукру та не змивати 10-15 хвилин.

Догляд за шкірою рук. Щоб зволожити руки та зміцнити нігти, потрібно взяти 20 мл олії яблучного насіння та додати її до теплого відвару ромашки. Руки варто опустити в цей відвар на десять хвилин.

Догляд за шкірою обличчя. Фото: Pexels

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