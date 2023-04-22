Який продукт потрібно додати до раціону – багато хто недооцінює

Продукт, який багато хто недооцінює. Фото: Pexels

Медики розповіли про те, який популярний продукт харчування багато хто з людей сильно недооцінює. За словами фахівців, поповнювати запаси вітамінів, а також зміцнювати кістки людини допоможе такий звичайний продукт, як сир.

Про це повідомляє портал "Healthline"

Читайте також:

Напевно всі люди у світі знають про те, наскільки корисним для здоров’я вважається сир. Але цей продукт не можна назвати одним з найпопулярніших. Багато людей купують різні сирки та сирні маси, вважаючи, що принесуть користь своєму організму, але це не так.

Медики стверджують, що зміцнити кістки людини та поповнити дефіцит мікроелементів, які так необхідні організму, зможе тільки натуральний сир.

Сир, який корисний для здоров'я. Фото: Rawpixel

Вважається, що одна порція сиру жирністю у два відсотки (а це 130-150 грамів) має:

17% добової норми кальцію;

38% добової норми B12;

26% добової норми фосфору;

58% добової норми селену.

Як сир впливає на здоров’я?

Медики стверджують, що популярний сир здатний підтримати здоров’я клітин крові та нервової системи. Крім того, до складу популярного продукту входить фосфор, що дуже необхідний для зміцнення зубів та кісток людини.

Користь сиру для здоров'я. Фото: Rawpixel

Також у складі сиру є селен, який забезпечує регенерацію клітин, а також високий рівень білка, через що м’язи людини міцнітимуть, а їх обсяги збільшуватимуться. Але до цього потрібно додавати правильне фізичне навантаження у тренажерній залі.

Коли краще вживати сир під час тренування?

Медики зазначили, що вживати цей продукт слід вдень після того, як пройшло тренування. Саме в цей час людина може отримати від сиру найбільше користі.

Сир, який потрібно додати до раціону. Фото: Pexels

Але важливо знати, що людям, які мають підвищений артеріальний тиск, потрібно обережно вживати сир, оскільки до його складу входить велика кількість натрію.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування уповільнюють процес старіння людини.

Раніше ми розповідали, які продукти харчування не дають людині скинути зайву вагу.

Також ми повідомляли про те, які продукти харчування шкодять здоров’ю печінки.