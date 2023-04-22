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Некоторые не едят, но стоит! Медики назвали полезный продукт, который многие недооценивают

22 апреля 2023 09:34
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какой продукт нужно добавить в рацион – многие недооценивают
Продукт, который многие недооценивают. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какой популярный продукт питания многие люди сильно недооценивают. По словам специалистов, восполнять запасы витаминов, а также укреплять кости человека поможет такой обычный продукт, как сыр.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Наверное, все люди в мире знают о том, насколько полезным для здоровья считается сыр. Но этот продукт нельзя назвать одним из самых популярных. Многие люди покупают разные сырки и творожные массы, считая, что принесут пользу своему организму, но это не так.

Медики утверждают, что укрепить кости человека и восполнить дефицит микроэлементов, так необходимых организму, сможет только натуральный сыр.

Сыр
Сыр, который полезен для здоровья. Фото: Rawpixel

Считается, что одна порция сыра жирностью в два процента (а это 130-150 грамм) имеет:

  • 17% суточной нормы кальция;
  • 38% суточной нормы B12;
  • 26% суточной нормы фосфора;
  • 58 % суточной нормы селена.

Как сыр влияет на здоровье?

Медики утверждают, что популярный сыр способен поддержать здоровье клеток крови и нервной системы. Кроме того, в состав популярного продукта входит фосфор, который очень необходим для укрепления зубов и костей человека.

Сыр
Польза сыра для здоровья. Фото: Rawpixel

Также в составе сыра есть селен, который обеспечивает регенерацию клеток, а также высокий уровень белка, из-за чего мышцы человека будут крепнуть, а их объемы будут увеличиваться. Но к этому нужно добавлять правильную физическую нагрузку в тренажерном зале.

Когда лучше употреблять сыр во время тренировки?

Медики отметили, что употреблять этот продукт следует днем после того, как прошла тренировка. Именно в это время человек может получить от сыра больше пользы.

Сыр
Сыр, который нужно добавить в рацион. Фото: Pexels

Но важно знать, что людям, имеющим повышенное артериальное давление, нужно осторожно употреблять сыр, поскольку в его состав входит большое количество натрия.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания замедляют старение человека.

Раньше мы рассказывали, какие продукты питания не дают человеку сбросить лишний вес.

Также мы сообщали о том, какие продукты питания вредят здоровью печени.

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