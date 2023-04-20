Які продукти необхідні при застуді – хвороба швидко піде

Продукти, які важливо вживати при застуді. Фото: iStock

Коли людина починає хворіти, вона вживає різні медичні препарати, щоб скоріше побороти цю хворобу та не привести це до негативних наслідків. Але, щоб скоріше "встати на ноги", потрібно знати, які продукти харчування допомагають боротися із застудою.

Про це повідомляє портал "Mayo Clinic"

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Справа в тому, що застуда у дитини може мати негативні наслідки для її організму. Коли дитина починає хворіти, вона не може ходити до школу або дитячого садку, а її батькам доводиться залишатися вдома, щоб за нею наглядати.

Застуда у маленької дитини. Фото: Rawpixel

Медики розповіли про те, як дитячий раціон харчування впливає на те, як швидко дитина вилікується та як протікатиме її захворювання. Вчені провели безліч досліджень, щоб з’ясувати вплив продуктів харчування на здоров’я дитини при застуді.

Які продукти є профілактикою хвороби?

В результаті досліджень медики з’ясували, що профілактикою застуди у дітей та дорослих є пробіотики з пребіотиками, молочні продукти, ківі, риб’ячий жир та часник. Дослідники вважають, що бузинний сироп, ківі, риб’ячий жир, а також пробіотики здатні зменшити тривалість хвороби.

Ківі, яке корисне при застуді. Фото ілюстративне: Pexels

Медики провели експериментальні дослідження за участю дітей, вік яких становить від одного до чотирьох років. Ці діти, що брали участь у дослідженні, дуже часто страждають від застуди.

В результате дослідження з’ясувалося, що жирне молоко, яловичина, вершкове масло та зелені овочі здатні зменшити тривалість застуди, полегшити кашель та замінити антибіотики. Вчені зазначили, що після зміни раціону харчування ці діти почали менше втомлюватися та краще спати.

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