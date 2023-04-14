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Ви про таке навіть не здогадувалися! Популярний продукт — джерело вітаміну D

14 квітня 2023 16:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Який продукт містить багато вітаміну D – справжня знахідка
Продукт з великою кількістю вітаміну D. Фото: pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У зимовий період дефіцит важливого вітаміну D в організмі людини є особливо відчутним. Тому варто знати, який популярний продукт містить велику кількість цього вітаміну, але люди дуже часто не помічають цю цінність та ігнорують вживання цього продукту.

Про це повідомляє дієтолог Роб Хобсон у своєму блозі.

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Медики стверджують, що вітамін D є дуже цінним для здоров’я людини, адже він зміцнює імунну систему людини та є профілактикою грипу та застуди. Саме тому важливо знати, який продукт харчування містить цей вітамін у великій кількості.

Вчені нагадують, що вітамін D є у деяких продуктах тваринного походження, але для людей, які не їдять м’ясо та рибу, це може бути справжньою проблемою. Згідно з новим дослідженням, яке було проведено у Великобританії, 13% людей дуже стурбовані тим, яку кількість вітаміну D вони отримують у зимовий період.

Витамин D

Дослідники стверджують, що єдина рослинна їжа, яка передає організму людини необхідний вітамін D, — це гриби.

За словам лікаря-дієтолога Роба Хобсона, до складу грибів входить так звана сполука ергостерину. Вона, в свою чергу, під впливом сонячних променів перетворюється на вітамін D, який поступає до організму людини під час вживання грибів.

Грибы

В ході дослідження вчені виявили, що додавання восьми грибів у щоденний раціон харчування буде достатнім, щоб отримати добову норму вітаміну. Також медики стверджують, що гриби цілком можуть замінити м’ясо, яке деякі люди вирішили не вживати.

Нагадаємо, ми писали, що медики знайшли ще одну небезпеку від вживання солодких газованих напоїв.

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