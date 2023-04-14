Какой продукт содержит много витамина D – настоящая находка

Продукт с большим количеством витамина D. Фото: pexels

В зимний период дефицит важного витамина D в организме человека особенно ощутим. Поэтому стоит знать, какой популярный продукт содержит большое количество витамина, но люди очень часто не замечают эту ценность и игнорируют употребление этого продукта.

Об этом сообщает диетолог Роб Хобсон в своем блоге.

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Медики утверждают, что витамин D очень ценен для здоровья человека, ведь он укрепляет иммунную систему человека и является профилактикой гриппа и простуды. Поэтому важно знать, какой продукт питания содержит этот витамин в большом количестве.

Ученые напоминают, что витамин D есть в некоторых продуктах животного происхождения, но для людей, которые не едят мясо и рыбу, это может быть настоящей проблемой. Согласно новому исследованию, проведенному в Великобритании, 13% людей очень обеспокоены тем, какое количество витамина D они получают в зимний период.

Исследователи утверждают, что единственная растительная пища, которая передает организму человека необходимый витамин D, — это грибы.

По словам врача-диетолога Роба Хобсона, в состав грибов входит так называемое соединение эргостерина. Оно, в свою очередь, под влиянием солнечных лучей превращается в витамин D, поступающий в организм человека при употреблении грибов.

В ходе исследования ученые обнаружили, что добавление восьми грибов в ежедневный рацион питания будет достаточным, чтобы получить суточную норму витамина. Также медики утверждают, что грибы вполне могут заменить мясо, которое некоторые люди решили не употреблять.

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