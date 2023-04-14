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Вы об этом даже не догадывались! Популярный продукт — источник витамина D

14 апреля 2023 16:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какой продукт содержит много витамина D – настоящая находка
Продукт с большим количеством витамина D. Фото: pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В зимний период дефицит важного витамина D в организме человека особенно ощутим. Поэтому стоит знать, какой популярный продукт содержит большое количество витамина, но люди очень часто не замечают эту ценность и игнорируют употребление этого продукта.

Об этом сообщает диетолог Роб Хобсон в своем блоге.

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Медики утверждают, что витамин D очень ценен для здоровья человека, ведь он укрепляет иммунную систему человека и является профилактикой гриппа и простуды. Поэтому важно знать, какой продукт питания содержит этот витамин в большом количестве.

Ученые напоминают, что витамин D есть в некоторых продуктах животного происхождения, но для людей, которые не едят мясо и рыбу, это может быть настоящей проблемой. Согласно новому исследованию, проведенному в Великобритании, 13% людей очень обеспокоены тем, какое количество витамина D они получают в зимний период.

Витамин D

Исследователи утверждают, что единственная растительная пища, которая передает организму человека необходимый витамин D, — это грибы.

По словам врача-диетолога Роба Хобсона, в состав грибов входит так называемое соединение эргостерина. Оно, в свою очередь, под влиянием солнечных лучей превращается в витамин D, поступающий в организм человека при употреблении грибов.

Грибы

В ходе исследования ученые обнаружили, что добавление восьми грибов в ежедневный рацион питания будет достаточным, чтобы получить суточную норму витамина. Также медики утверждают, что грибы вполне могут заменить мясо, которое некоторые люди решили не употреблять.

Напомним, мы писали, что медики обнаружили еще одну опасность от употребления сладких газированных напитков.

Раньше мы рассказывали, какие популярные полезные продукты мешают людям сбросить лишний вес.

Также мы сообщали, какой молочный продукт является наиболее полезным для здоровья человека.

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