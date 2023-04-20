Какие продукты необходимы при простуде – болезнь быстро уйдет

Продукты, которые важно употреблять при простуде. Фото: iStock

Когда человек начинает болеть, он принимает различные медицинские препараты, чтобы скорее побороть эту болезнь и не привести к негативным последствиям. Но, чтобы поскорее "встать на ноги", нужно знать, какие продукты питания помогают бороться с простудой.

Об этом сообщает портал "Mayo Clinic"

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Дело в том, что простуда у ребенка может иметь негативные последствия для его организма. Когда ребенок начинает болеть, он не может ходить в школу или детский сад, а его родителям приходится оставаться дома, чтобы за ним присматривать.

Простуда у маленького ребенка. Фото: Rawpixel

Медики рассказали о том, как детский рацион питания влияет на то, как быстро ребенок вылечится и как будет протекать его заболевание. Ученые провели множество исследований, чтобы выяснить влияние продуктов питания на здоровье ребенка при простуде.

Какие продукты являются профилактикой заболевания?

В результате исследований медики выяснили, что профилактикой простуды у детей и взрослых являются пробиотики с пребиотиками, молочные продукты, киви, рыбий жир и чеснок. Исследователи считают, что бузинный сироп, киви, рыбий жир, а также пробиотики способны снизить продолжительность болезни.

Киви, которое полезно при простуде. Фото иллюстративное: Pexels

Медики провели экспериментальные исследование с участием детей, возраст которых составляет от одного до четырех лет. Эти дети, участвовавшие в исследовании, очень часто страдают от простуды.

В результате исследования выяснилось, что жирное молоко, говядина, сливочное масло и зеленые овощи способны снизить продолжительность простуды, облегчить кашель и заменить антибиотики. Ученые отметили, что после смены рациона питания эти дети стали меньше уставать и лучше спать.

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