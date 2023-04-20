Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Откладывайте лекарства: медики назвали продукты, лечащие простуду arrow

Откладывайте лекарства: медики назвали продукты, лечащие простуду

20 апреля 2023 18:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты необходимы при простуде – болезнь быстро уйдет
Продукты, которые важно употреблять при простуде. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Когда человек начинает болеть, он принимает различные медицинские препараты, чтобы скорее побороть эту болезнь и не привести к негативным последствиям. Но, чтобы поскорее "встать на ноги", нужно знать, какие продукты питания помогают бороться с простудой.

Об этом сообщает портал "Mayo Clinic"

Читайте также:

Дело в том, что простуда у ребенка может иметь негативные последствия для его организма. Когда ребенок начинает болеть, он не может ходить в школу или детский сад, а его родителям приходится оставаться дома, чтобы за ним присматривать.

Простуда у ребенка
Простуда у маленького ребенка. Фото: Rawpixel

Медики рассказали о том, как детский рацион питания влияет на то, как быстро ребенок вылечится и как будет протекать его заболевание. Ученые провели множество исследований, чтобы выяснить влияние продуктов питания на здоровье ребенка при простуде.

Какие продукты являются профилактикой заболевания?

В результате исследований медики выяснили, что профилактикой простуды у детей и взрослых являются пробиотики с пребиотиками, молочные продукты, киви, рыбий жир и чеснок. Исследователи считают, что бузинный сироп, киви, рыбий жир, а также пробиотики способны снизить продолжительность болезни.

Кивы
Киви, которое полезно при простуде. Фото иллюстративное: Pexels

Медики провели экспериментальные исследование с участием детей, возраст которых составляет от одного до четырех лет. Эти дети, участвовавшие в исследовании, очень часто страдают от простуды.

В результате исследования выяснилось, что жирное молоко, говядина, сливочное масло и зеленые овощи способны снизить продолжительность простуды, облегчить кашель и заменить антибиотики. Ученые отметили, что после смены рациона питания эти дети стали меньше уставать и лучше спать.

Напомним, мы писали о том, что медики назвали невероятные полезные свойства популярной клубники.

Раньше мы рассказывали, какой вред для здоровья человеческого организма несут сухофрукты.

Также мы сообщали о том, какой молочный продукт считается наиболее полезным для здоровья человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас