Які продукти допомагають виглядати молодше – варто включити в раціон харчування

Продукти, які запобігають старінню. Фото: eHow

Фахівці з дерматології нагадали, що зовнішній вигляд людини залежить від того, чим вона харчується. Медики розповіли, які популярні продукти харчування допомагають не тільки вилікувати акне, а й помолодшати на десять років.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Які продукти харчування допомагають молодшати?

Медики звернули увагу на кавун, який через велику кількість води в своєму складі може привести до набряклості навколо очей. Але якщо порівнювати з іншими ягодами та фруктами, то в ньому мало цукру, через що немає реакції, яка порушую вироблення колагену та провокує появу зморшок.

Те ж саме можна сказати й про вишню, чорницю та малину, які через антиоксиданти захищають шкіру від вільних радикалів. У гранаті є поліфеноли, а в апельсинах та грейпфруті є вітамін С, який зволожує шкіру людини.

Апельсин та грейпфрут, що допомагають молодшати. Фото ілюстративне: Pexels

Якщо говорити про овочі, то потрібно звернути свою увагу на моркву, до складу якої входить вітамін А. Він допомагає знизити вироблення шкірного сала та лікує псоріаз. У помідорах є лікопін, який захищає від сонячних опіків, те ж саме робить жовтий та зелений перець.

В броколі є багато вітамінів, в тому числі А та С, які дуже корисні для шкіри, а також вітамін К, який допомагає синцям скоріше загоїтися, а темним колам від очима – зникнути. Квасоля також допомагає боротися з прищами, а кучерява капуста кале оновлює клітини шкіри завдяки вітаміну А.

Продукти, які запобігають старінню. Фото ілюстративне: Pexels

Молодшати допомагає й оливкова олія, а також яйця та м’ясо, у складі якого є вітамін D. Цей вітамін також є в рибі з омега-3 жирними кислотами або грибах. Також варто звернути увагу на мигдаль, який завдяки вітаміну Е допомагає запобігти ознакам старіння та захистити шкіру від раку.

Напій, що допомагає молодшати

Медики радять також вживати зелений чай, який завдяки корисним поліфенолам допомагає вивести токсини та покращити еластичність шкіри. Крім того, ним можна лікувати акне та шрами з ранами.

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