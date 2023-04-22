Які продукти покращують стан печінки – медики назвали

Продукти, які потрібні для відновлення здоров'я печінки. Фото: Modyfi

Щоб покращити стан здоров’я своєї печінки, потрібно додавати до свого раціону харчування продукти, які містять цінні мікроелементи. Медики розповіли, які популярні продукти харчування потрібно вживати, щоб підтримати здоров’я печінки.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Фахівці назвали продукти харчування, які можуть покращити стан здоров’я печінки. За словами медиків, цей дуже важливий внутрішній орган добре витримуватиме навантаження, якщо він отримуватиме достатню кількість такої незамінної амінокислоти, як глутатион.

Річ у тому, що через поганого раціону харчування та наявність шкідливих звичок в організмі людини серйозно знижується рівень даної амінокислоти, через ще погіршується процес детоксикації. Саме тому дуже важливо підтримувати відповідний рівень глутатиону в печінці.

Проблеми з печінкою людини. Фото: Pinterest

Підвищити рівень амінокислоти можна за допомогою продуктів харчування. Мова йде про вітамін С, сірку, селен та цистеїн, які потрібні бути у необхідній кількості. Що стосується продуктів, то це полуниця, цитрусові, ківі та солодкий перець.

Також сірка міститься в рибі, а також в червоному та курячому м’ясі, цвітній капусті, броколі, цибулі та часнику. Що стосується селену, потрібно вживати тунець, сардини, гриби, сир, печінку, пшеницю та насіння соняху. Також важливо вживати й куркуму, яка є джерелом глутатиону.

Куркума, яка корисна для відновлення печінки. Фото: Pexels

Але медики зазначили, що потрібно, насамперед, вживати корисну їжу та відмовитися від шкідливих звичок.

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