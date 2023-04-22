Какие продукты улучшают состояние печени – медики назвали

Продукты, необходимые для восстановления здоровья печени. Фото: Modyfi

Чтобы улучшить состояние здоровья своей печени, нужно добавлять в свой рацион питания продукты, содержащие ценные микроэлементы. Медики рассказали, какие популярные продукты питания нужно употреблять, чтобы поддержать здоровье печени.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Специалисты назвали продукты питания, которые могут улучшить здоровье печени. По словам медиков, этот очень важный внутренний орган будет хорошо выдерживать нагрузку, если он будет получать достаточное количество такой незаменимой аминокислоты, как глутатион.

Дело в том, что из-за плохого рациона питания и наличия вредных привычек в организме человека серьезно снижается уровень данной аминокислоты, из-за еще ухудшается процесс детоксикации. Поэтому очень важно поддерживать соответствующий уровень глутатиона в печени.

Проблемы с печенью человека. Фото: Pinterest

Увеличить уровень аминокислоты можно с помощью продуктов питания. Речь идет о витамине С, сере, селене и цистеине, которые должны быть в необходимом количестве. Что касается продуктов, то это клубника, цитрусовые, киви и сладкий перец.

Также сера содержится в рыбе, а также в красном и курином мясе, цветной капусте, брокколи, луке и чесноке. Что касается селена, нужно употреблять тунец, сардины, грибы, творог, печень, пшеницу и семена подсолнуха. Также важно употреблять и куркуму, являющуюся источником глутатиона.

Куркума, которая полезна для восстановления печени. Фото: Pexels

Но медики отметили, что нужно, прежде всего, употреблять полезную пищу и отказаться от вредных привычек.

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