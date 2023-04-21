Їжа в якої вийшов термін придатності може призвести до отруєння

Продукти харчування. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Продукти в яких вийшов термін придатності можуть призвести до отруєння чи спровокувати серйозне захворювання. Лікарка розповіла, як правильно трактувати маркування на етикетках.

Про це повідомила лікарка—терапевт, дієтологиня Ольга Безугла.

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У чому різниця між "термін придатності" від "терміну вживання"

"У роздрібній мережі — крамницях та супермаркетах — термін придатності необхідний, щоб знати, коли прибирати продукти з полиць. Для їжі, яка має невеликий термін зберігання, найчастіше застосовується позначення "вжити до". Дата "вжити до" — граничний термін (календарна дата) споживання харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є швидкопсувними, після спливу якої харчовий продукт може вважатися небезпечним для здоров’я людини", — написала дієтологиня.

Продукти в кошику. Фото: Pexels

Термін "краще спожити до" на упакованих товарах вказує на дату, до настання якої характеристики харчового продукту залишаються незмінними у межах, визначених оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за інформацію про такий харчовий продукт, за умови його зберігання відповідно до вимог.

Що означає вживання за датою?

Термін придатності використовується для продуктів, які швидко псуються. Такі продукти можуть зіпсуватися і становлять ризик швидкого захворювання.

"Це стосується свіжого м'яса, риби, молочних продуктів, фруктових соків та інших охолоджених продуктів, готових до вживання в їжу", — додала Ольга Безугла.

М'ясо та молочні продукти. Фото: Pexels

Чи можна їсти продукти, термін придатності яких минув?

Після закінчення терміну придатності їжу небезпечно вживати. Навіть якщо їжа виглядає та пахне добре, її не можна їсти після цього дня, оскільки вона може викликати у вас отруєння.

Дієтологія та здорове харчування. Фото: Pexels

"Важливо дотримуватися інструкцій зі зберігання, готувати їжу відповідно до інструкції та з'їсти її до закінчення терміну придатності. З часом, коли продукти зберігаються, кількість мікробів збільшується і зрештою може досягти рівня, який може викликати захворювання", — зауважила дієтологиня.

Чи термін придатності включає "цей день"?

"Так, їжу можна їсти до закінчення терміну придатності. Майте на увазі, що якщо на упаковці вказано "з'їсти протягом трьох днів після відкриття", то продукт все одно слід зїсти до закінчення терміну придатності, навіть якщо він був відкритий менше трьох днів", — резюмувала лікарка.

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