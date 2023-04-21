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Диетолог рассказала чем отличается "срок годности" от "срока употребления"

21 апреля 2023 11:19
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Пища у которой истек срок годности может привести к отравлению
Продукты питания. Фото: Pexels
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Продукты у которых истек срок годности могут привести к отравлению или спровоцировать серьезное заболевание. Врач рассказала, как правильно трактовать маркировку на этикетках.

Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Ольга Безуглая.

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В чем разница между "сроком годности" от "срока употребления"

"В розничной сети — магазинах и супермаркетах — срок годности необходим, чтобы знать, когда убирать продукты с полок. Для еды, имеющей небольшой срок хранения, чаще всего применяется обозначение "применить к". Дата "применить к" — предельный срок (календарная дата) потребления пищевых продуктов, которые из-за своих микробиологических свойств являются скоропортящимися, после истечения которой пищевой продукт может считаться опасным для здоровья человека", — написала диетолог.

Продукты в корзине. Фото: Pexels

Термин "лучше употребить в" на упакованных товарах указывает на дату, до наступления которой характеристики пищевого продукта остаются неизменными в пределах, определенных оператором рынка пищевых продуктов, ответственным за информацию о таком пищевом продукте, при условии его хранения в соответствии с требованиями.

Что означает употребление по дате?

Срок годности используется для скоропортящихся продуктов. Такие продукты могут испортиться и представляют риск быстрого заболевания.

"Это касается свежего мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктовых соков и других охлажденных продуктов, готовых к употреблению в пищу", — добавила Ольга Безуглая.

Мясо и молочные продукты. Фото: Pexels

Можно ли есть продукты, срок годности которых истек?

По истечении срока годности пищу опасно употреблять. Даже если еда выглядит и пахнет хорошо, ее нельзя есть после этого дня, поскольку она может вызвать отравление.

"Важно соблюдать инструкции по хранению, готовить еду в соответствии с инструкцией и съесть ее до истечения срока годности. Со временем, когда продукты хранятся, количество микробов увеличивается и может достигнуть уровня, который может вызвать заболевание", — отметила диетолог.

Диетология и здоровое питание. Фото: Pexels

Включает ли срок годности "этот день"?

"Да, еду можно есть до истечения срока годности. Имейте в виду, что если на упаковке указано "съесть в течение трех дней после открытия", то продукт все равно следует съесть до истечения срока годности, даже если он был открыт менее трех дней", — резюмировала врач.

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