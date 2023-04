Важливі поради, як вибрати свіжу курку

Оброблена тушка курятини. Фото Freepik

Зазвичай більшість курятини на прилавках в продуктових магазинах виглядає приблизно однаково. Окрім того, м'ясо продається в щільних упаковках. Шеф кухар дав рекомендації, які допоможуть вибрати найкращу курку.

Покупки у відділі птиці в продуктовому магазині можуть стати непосильним завданням. Окрім вибору між ніжками, грудинками та стегнами, ви також почуєте такі модні слова, як "вільне вирощування", "органічне" та "охолоджене".

Що означають ці терміни і як переконатися, що ви купуєте найкращу курку, не переплачуючи при цьому?

"Як кваліфікований шеф-кухар і завзятий домашній кухар, я намагаюся вдумливо підходити до покупки всіх своїх продуктів, особливо м'яса та птиці. Існує широкий вибір якісних та екологічно чистих продуктів, але якщо я витрачу зайву хвилину на те, щоб подумати, що я купую і звідки воно походить, це може зробити різницю між розчаруванням і приголомшливою якістю", — повідомив шеф кухар.

Уважно подивіться на продукт

Першим кроком при купівлі курки є її ретельний огляд ще до того, як ви відкриєте упаковку та подивитися етикетку. Свіжа птиця повинна мати блідо-рожевий колір.

Якщо на ній є шкіра, вона повинна бути неушкодженою (без дірок або розривів) і рівномірно білою. Якщо можете, обережно натисніть на курку. Вона повинна бути пружною і легко повертатися до своєї форми від вашого дотику. Понюхайте курку — це ще один хороший тест на свіжість — вона повинна мати практично нейтральний запах. Сірувату, з синцями, тьмяну або з неприємним запахом курку слід уникати.

Перевірте термін придатності

Дата, проставлена на упаковці, також може дати вам уявлення про те, коли курка була оброблена і упакована, і як довго вона буде залишатися свіжою, коли ви принесете її додому. Чим далі стоїть дата "продати до" або "використати до", тим свіжішою буде птиця.

Курка вагою до двох кілограмів. Фото: Freepik

Дивіться на розмір курки або її частин

Важливо також купити правильну частину курки, яка підходить для ваших потреб. Якщо ви смажите цілу птицю, перевірте її вагу, щоб переконатися, що вона зможе нагодувати вашу компанію. Наприклад, ціла курка вагою до двох кілограмів може нагодувати від чотирьох до шести осіб, залежно від того, які ще частини ви подаєте на стіл. Якщо ви готуєте шматки курки на грилі, обирайте стегна або гомілки зі шкірою, щоб захистити м'ясо від полум'я і отримати більш соковите і ніжне м'ясо. Якщо ви шукаєте щось, що можна використовувати для холодного курячого салату, гарним вибором стануть грудки без кісток і шкіри.

Курятина під час приготування. Фото: Freepik

Зверніть увагу на охолоджену курку

Етикетка, яка вказує на те, що курка була "охолоджена", є хорошою ознакою якості птиці. Під час охолодження м'ясо відразу після забою піддається впливу струменів холодного повітря. Холодне, очищене повітря підтримується при температурі, яка запобігає розмноженню патогенних мікроорганізмів.

Альтернативні методи охолодження передбачають обприскування м'яса холодною водою, але це може призвести до перезволоження м'яса, погіршення його смакових якостей і неможливості отримання хрусткої скоринки при приготуванні.

Курка зі хрусткою скоринкою. Фото: Freepik

Враховуйте екологічність

На жаль, загальновживані терміни, такі як "вільний вигул" і "натуральний", не є достатньо врегульованими, щоб інформувати про сталий розвиток або гуманні методи ведення фермерського господарства. "Органічний" означає, що птахів годували органічними кормами, але це не впливає на те, як вони були вирощені.

Перевірте наявність антибіотиків

Немає жодних причин споживати антибіотики через їжу. Крім того, фермери, які використовують антибіотики, потребують їх, щоб підтримувати життя курей в фермерських умовах. Тому шукайте терміни "вирощені без антибіотиків", щоб переконатися, що курка ніколи не піддавалася впливу хімікатів. "Без антибіотиків" означає, що курка могла вирощуватися з антибіотиками, але пройшло достатньо часу для того, щоб ліки розклалися і їх більше не можна було виявити в організмі курки.

