Обычно большинство курятины на прилавках в продуктовых магазинах выглядит примерно одинаково. Кроме того мясо продается в плотных упаковках. Шеф повар дал рекомендации, которые помогут выбрать лучшую курицу.

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один из ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

Покупки в отделе птицы в продуктовом магазине могут оказаться непосильной задачей. Кроме выбора между ножками, грудинками и бедрами, вы услышите такие модные слова, как "свободное выращивание", "органическое" и "охлажденное".

Что означают эти термины и как убедиться, что вы приобретаете лучшую курицу, не переплачивая при этом?

"Как квалифицированный шеф-повар, я стараюсь вдумчиво подходить к покупке всех своих продуктов, особенно мяса и птицы. Существует широкий выбор качественных и экологически чистых продуктов, но если я потрачу лишнюю минуту на то, чтобы подумать, что я покупаю и откуда оно происходит, это может сыграть разницу между разочарованием и потрясающим качеством", — сообщил шеф повар.

Внимательно посмотрите на продукт

Первым шагом при покупке курицы является ее тщательный осмотр еще до того, как вы откроете упаковку и посмотрите на этикетку. Свежая птица должна иметь бледно-розовый цвет.

Если на ней есть кожа, она должна быть невредимой (без дыр или разрывов) и равномерно белой. При возможности, осторожно нажмите на курицу. Она должна быть упругой и легко возвращаться к своей форме от вашего прикосновения. Понюхайте курицу — это еще один хороший тест на свежесть — она должна иметь практически нейтральный запах. Сероватую, с синяками, тусклую или с неприятным запахом курицу следует избегать.

Проверьте срок годности

Дата, проставленная на упаковке, может дать вам представление о том, когда курица была обработана и упакована, и как долго она будет оставаться свежей, когда вы принесете ее домой. Чем дальше стоит дата "продать до" или "использовать до", тем свежее будет птица.

Смотрите на размер курицы или размер ее частей

Важно также купить правильную часть курицы, которая подходит для ваших нужд. Если вы жарите целую птицу, проверьте ее вес, чтобы убедиться, что она сможет накормить вашу компанию. К примеру, целая курица весом до двух килограммов может накормить от четырех до шести человек, в зависимости от того, какие еще части вы подаете на стол. Если вы готовите куски курицы на гриле, выбирайте бедра или голени с кожей, чтобы защитить мясо от огня и получить более сочное и нежное мясо. Если вы ищете что-то, что можно использовать для холодного куриного салата, хорошим выбором станут части грудинки без костей и кожи.

Обратите внимание на охлажденную курицу

Этикетка, указывающая на то, что курица была "охлаждена", является хорошим признаком качества птицы. Во время охлаждения мясо сразу после убоя подвергается воздействию струй холодного воздуха. Холодный, очищенный воздух поддерживается при температуре, предотвращающей размножение патогенных микроорганизмов.

Альтернативные методы охлаждения предполагают опрыскивание мяса холодной водой, но это может привести к переувлажнению мяса, ухудшению его вкусовых качеств и невозможности получения хрустящей корочки при приготовлении.

Учитывайте экологичность

К сожалению, общеупотребительные термины, такие как "свободный выгул" и "натуральный", недостаточно урегулированы, чтобы информировать о гуманных методах ведения фермерского хозяйства. "Органический" означает, что птицу кормили органическими кормами, но это не влияет на то, как они были выращены.

Проверьте наличие антибиотиков

Нет никаких причин употреблять антибиотики в пищу. Кроме того, фермеры, которые используют антибиотики, нуждаются в их для поддержания жизни кур в фермерских условиях. Поэтому ищите термины "выращенные без антибиотиков", чтобы убедиться, что курица никогда не подвергалась влиянию химикатов. "Без антибиотиков" означает, что курица могла выращиваться с антибиотиками, но прошло достаточно времени для того, чтобы лекарства разложились и их больше нельзя было обнаружить в организме курицы.

