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Будете выглядеть на 10 лет младше: продукты, предотвращающие старение

24 апреля 2023 15:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты помогают выглядеть моложе – следует включить в рацион питания
Продукты, предотвращающие старение. Фото: eHow
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Специалисты по дерматологии напомнили, что внешний вид человека зависит от того, чем он питается. Медики рассказали, какие популярные продукты питания помогают не только вылечить акне, но и помолодеть на десять лет.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Какие продукты питания помогают молодеть?

Медики обратили внимание на арбуз, который из-за большого количества воды в своем составе может привести к отечности вокруг глаз. Но если сравнивать с другими ягодами и фруктами, то в нем мало сахара, поэтому нет реакции, которая нарушает выработку коллагена и провоцирует появление морщин.

То же самое можно сказать и о вишне, чернике и малине, которые из-за антиоксидантов защищают кожу от свободных радикалов. В гранате есть полифенолы, а в апельсинах и грейпфруте есть витамин С, который увлажняет кожу человека.

Апельсин и грейпфрут
Апельсин и грейпфрут, которые помогают молодеть. Фото иллюстративное: Pexels

Если говорить об овощах, то нужно обратить свое внимание на морковь, в состав которой входит витамин А. Он помогает снизить выработку кожного сала и лечит псориаз. В помидорах есть ликопин, который защищает от солнечных ожогов, то же делает желтый и зеленый перец.

В брокколи есть много витаминов, в том числе А и С, которые очень полезны для кожи, а также витамин К, который помогает синякам поскорее зажить, а темным кругам вокруг глаз – исчезнуть. Фасоль также помогает бороться с прыщами, а вьющаяся капуста кале обновляет клетки кожи благодаря витамину А.

Продукты для омоложения
Продукты, предотвращающие старение. Фото иллюстративное: Pexels

Молодеть помогает и оливковое масло, а также яйца и мясо, в составе которого есть витамин D. Этот витамин также содержится в рыбе с омега-3 жирными кислотами или грибах. Также стоит обратить внимание на миндаль, который благодаря витамину Е помогает предотвратить признаки старения и защитить кожу от рака.

Напиток, помогающий молодеть

Медики советуют также употреблять зеленый чай, который благодаря полезным полифенолам помогает вывести токсины и улучшить упругость кожи. Кроме того, им можно лечить акне и шрамы с ранами.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания нужно употреблять во время простуды.

Раньше мы рассказывали, какие продукты могут вызвать изжогу у человека.

Также мы сообщали о том, какие продукты питания повышают артериальное давление.

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