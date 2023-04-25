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О косметологе можно забыть: названа неожиданная польза яблок для красоты

25 апреля 2023 13:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какую пользу несут яблоки – это не только для органов
Яблоки, которые приносят пользу для красоты. Фото: SHUTTERSTOCK
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какие полезные свойства имеют яблоки не только для внутренней среды человека, но и для внешней красоты. По их словам, этот фрукт обладает способностью чистить лицо, укреплять структуру волос, убирать перхоть с головы, увлажнять кожу и т.д.

Об этом сообщает портал "Greatist"

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Свойства яблок

Ни для кого не секрет, что яблоки содержат много витаминов и веществ, которые несут большую пользу организму. В том же числе, яблоки не только улучшают самочувствие, но и способны служить прекрасным средством для красоты человека. Чтобы почувствовать результат, нужно один раз в три дня делать разные процедуры.

Яблоки
Яблоки, которые несут пользу для человека. Фото иллюстративное: Pexels

Какую пользу несут яблоки для внешней красоты?

Важно понимать, как правильно делать смеси из яблок для красоты:

  • Очистка лица. Чтобы очистить лицо, нужно натереть одно яблоко, добавить сок половины лимона, одну столовую ложку измельченной овсянки и две столовые ложки меда. Эта смесь по консистенции должна быть как сметана, ее нанести на кожу и делать массаж около пяти минут, после чего смыть теплой водой.
  • Укрепление структуры волос. Для укрепления волос нужно взять 200 мл горячей воды и добавить туда одну чайную ложку молотой корицы. Когда остынет, нужно добавить еще одну столовую ложку яблочного уксуса и втирать полученную смесь в кожу головы, после чего намотать полотенце и держать 30 минут.
  • Убирание перхоти. От этой проблемы можно избавиться с помощью ежедневной маски на яблочном соке, которая придаст волосам блеск и облегчит расчесывание.
  • Увлажнение кожи головы. Чтобы избавиться от сухой кожи, нужно натереть яблоко, добавить к нему мед и яичный желток. Эту смесь нужно держать 30 минут. Для чувствительной кожи необходимо протереть кожу яблочным соком без сахара и не смывать 10-15 минут.
  • Уход за кожей рук. Чтобы увлажнить руки и укрепить ногти, нужно взять 20 мл яблочного масла и добавить его к теплому отвару ромашки. Руки следует опустить в этот отвар на десять минут.
Уход за кожей
Уход за кожей лица. Фото: Pexels

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