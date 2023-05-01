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Можна їсти навіть недостиглими: медики розкрили неочікувану користь зелених бананів

1 травня 2023 14:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чим корисні зелені банани – медики пояснили їхній вплив на організм
Зелені банани, які несуть неймовірну користь для здоров'я людини. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, який вплив для організму людини мають недозрілі банани. За словами лікарів-дієтологів, цей популярний фрукт має велику кількість вітамінів та корисних елементів, які позитивно впливають на здоров’я людини.

Про це повідомляє портал "Narayana Health"

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Лікарі зазначають, що банани – це досить неоднозначний для організму продукт. Деякі люди виключають їх зі свого раціону харчування через те, що вони не хочуть набрати вагу. Але інші, навпаки, вживають їх через неймовірну користь для здоров’я.

Бананы
Банани, які позитивно впливають на здоров'я людини. Фото: Pexels

Які корисні властивості мають банани?

Важливо знати, що до складу бананів входять вітаміни В6, С, а також калій, марганець, магній та каротиноїди. Медики стверджують, що таку комбінацію вітамінів, яка присутня в бананах, можна досить рідко побачити в інших продуктах харчування.

Через такий склад банани мають неймовірну користь для серцевої системи людини. Крім того, цей популярний фрукт має антиоксидантний ефект, завдяки чому він може прибрати зайвий холестерин, який присутній в крові людини.

Зеленые бананы
Зелені банани, які містять багато вітамінів. Фото ілюстративне: Pexels

Також потрібно розуміти, що навіть банани, які ще не встигли достигнути, можуть добре впливати на організм людини. Справа в тому, що до їхнього складу входить клітковина, завдяки чому шлунок та кишківник людини може виконувати свою функцію в повній мірі.

Також лікарі-дієтологи стверджують, що зелені банани містять в своєму складу лейкоцианідин, який допомагає боротися з печією. Крім того, до складу зелених бананів входять біогенні аміни, які здатні покращити настрій людини.

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