Які вітаміни слід вживати жінкам – нутриціологи назвали сім з них

Корисні вітаміни для жіночого здоров'я. Фото: Freepik

Медики розповіли, які популярні вітаміни потрібно вживати всім жінкам для краси та здоров’я. Лікарі-нутриціологи розповіли, які сім основних та популярних вітамінів дуже впливають на те, як виглядає жінка та що в неї зі здоров’ям.

Про це повідомляє портал "Everyday Health"

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Коли жінка хоче бути красивою, вона починає фарбувати обличчя та своє волосся. Але вона може забувати про те, що головним фактором для краси є не косметика та професійні фарби для волосся, а вітаміни, які потрапляють в організм жінки.

Краса та здоров'я жінки. Фото: Pexels

Якщо в неї не вистачає в організмі мінералів та вітамінів, ніякі наряди, косметика та фарби не допоможуть їй. Тому важливо знати, які сім головних вітамінів потрібно додавати до свого раціону, щоб підтримати своє здоров’я та красу.

Які вітаміни підтримають красу та здоров’я жінки?

Вітаміни групи В

Ці вітаміни присутні у фруктах, овочах та цільнозернових продуктах. Варто вживати волоські горіхи, насіння, бобові, картоплю, зелені овочі, злаки, печінку риб та тварин, морську рибу, сухофрукти, а також м’ясо.

Кальцій

Великий вміст кальцію мають молочні продукти, особливо кальцій необхідний підліткам та людям за 30 років, адже він зміцнює кістки та покращує стан зубів.

Молочні продукти, які містять кальцій. Фото ілюстративне: Freepik

Вітамін D

Цей вітамін може вироблятися в організмі під дією сонячного світла та входить до складу деяких продуктів та добавок. Його потрібно вживати для профілактики ряду захворювань та підтримання загального стану здоров’я.

Риб’ячий жир

У риб’ячому жирі містяться корисні жирні кислоти омега-3, які є в морепродуктах та морській рибі. Щоб отримати його, можна вживати лосось, скумбрію та інші морські риби.

Жіноче здоров'я під час тренування. Фото: Pexels

Фолієва кислота

Цей вітамін потрібний для створення ДНК та підтримки стабільної роботи клітин. Щоб він потрапив до організму, можна вживати спаржу, шпинат або мускусну диню.

Лютеїн

Ця речовина входить до складу темно-зелених листових овочів, наприклад, до шпинату та руколи, а також до кукурудзи, яєчних жовтків та різних фруктів. Цей компонент покращує зір людини, а також знижує ризик розвитку раку шийки матки та шкіри.

Коензим Q10

Даний антиоксидант відповідає за вироблення енергії в організмі, тому жінкам радять вживати рибу та м’ясо.

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