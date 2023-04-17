Які фрукти потрібно вживати вагітній жінці – медики розповіли, чому

Дуже потрібні майбутній матері: сім фруктів, які слід вживати вагітній жінці
Кожна жінка, яка очікує на дитину, знає, що варто піклуватися не тільки про себе, а й про здоров’я своєї дитини. Медики назвали сім популярних продуктів харчування, які в обов’язковому порядку повинні бути у раціоні харчування вагітної жінки.
Про це повідомляє портал "Healthline"
Які 7 фруктів потрібно їсти вагітним жінкам?
Апельсини
До складу цього фрукту входить багато фолієвої кислоти та фолату, який є вітаміном групи В та не дає головному та спинному мозку дитини отримати дефекти. В цьому фрукті є вітамін С, завдяки якому людина краще засвоює залізо.
Манго
У складі цього фрукту також є вітамін С та А, який зміцнює імунну систему дитини при народженні та покращує її стан.
Авокадо
Цей фрукт має більше фолату, ніж інші фрукти, а також вітамін В, С та К, калій, залізо, магній та холін. Останній грає дуже важливу роль для зміцнення дитячої нервової системи та для розвитку мозку маленької дитини.
Лимон
У складі лимону також є багато вітаміну С, завдяки якому покращується травна система жінки та їй легше переносити інтоксикації.
Банан
Банани містять багато калію, а також вітаміни В-6, С та клітковину. Вітамін В-6, в свою чергу, допомагає жінці полегшити нудоту та блювання під час перших місяців вагітності.
Ягоди
Ягоди мають велику кількість вуглеводів, волокон, фолату та вітаміну С, а також флавоноїдів та антоціану. Якщо жінці можна вживати ягоди, то щодня медики рекомендують вживати 50-60 калорій вуглеводів. Вони дають жінці енергію та живлять плід.
Яблука
У складі яблук є багато клітковини, а також вітаміну А, С та калію, тому медики радять додати їх до раціону, щоб надати користь здоров’ю дитини.
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