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Дуже потрібні майбутній матері: сім фруктів, які слід вживати вагітній жінці

17 квітня 2023 14:23
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які фрукти потрібно вживати вагітній жінці – медики розповіли, чому
Фрукти, які необхідно вживати вагітній жінці. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Кожна жінка, яка очікує на дитину, знає, що варто піклуватися не тільки про себе, а й про здоров’я своєї дитини. Медики назвали сім популярних продуктів харчування, які в обов’язковому порядку повинні бути у раціоні харчування вагітної жінки.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Апельсини

До складу цього фрукту входить багато фолієвої кислоти та фолату, який є вітаміном групи В та не дає головному та спинному мозку дитини отримати дефекти. В цьому фрукті є вітамін С, завдяки якому людина краще засвоює залізо.

Апельсини
Апельсини, які потрібні для здоров'я вагітних жінок. Фото: Pexels

Манго

У складі цього фрукту також є вітамін С та А, який зміцнює імунну систему дитини при народженні та покращує її стан.

Манго
Манго, яке радять їсти майбутнім матерям. Фото: Pexels

Авокадо

Цей фрукт має більше фолату, ніж інші фрукти, а також вітамін В, С та К, калій, залізо, магній та холін. Останній грає дуже важливу роль для зміцнення дитячої нервової системи та для розвитку мозку маленької дитини.

Авокадо
Авокадо, яке корисне для здоров'я майбутніх матерів. Фото: Pexels

Лимон

У складі лимону також є багато вітаміну С, завдяки якому покращується травна система жінки та їй легше переносити інтоксикації.

Лимони
Лимон, який потрібен під час вагітності. Фото: Pexels

Банан

Банани містять багато калію, а також вітаміни В-6, С та клітковину. Вітамін В-6, в свою чергу, допомагає жінці полегшити нудоту та блювання під час перших місяців вагітності.

Банани
Банани, які потрібно вживати вагітним. Фото: Pexels

Ягоди

Ягоди мають велику кількість вуглеводів, волокон, фолату та вітаміну С, а також флавоноїдів та антоціану. Якщо жінці можна вживати ягоди, то щодня медики рекомендують вживати 50-60 калорій вуглеводів. Вони дають жінці енергію та живлять плід.

Ягоди
Ягоди, які слід їсти жінкам у положенні. Фото: Pexels

Яблука

У складі яблук є багато клітковини, а також вітаміну А, С та калію, тому медики радять додати їх до раціону, щоб надати користь здоров’ю дитини.

Яблука
Яблука, що несуть користь майбутнім матерям. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали, які шкідливі звички здатні зіпсувати якість волосся людини.

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