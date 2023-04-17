Какие фрукты нужно употреблять беременной женщине – медики рассказали, почему

Очень нужны будущей маме: семь фруктов, которые следует употреблять беременной женщине
Каждая женщина, ожидающая ребенка, знает, что стоит заботиться не только о себе, но и о здоровье своего ребенка. Медики назвали семь популярных продуктов питания, которые в обязательном порядке должны находиться в рационе питания беременной женщины.
Об этом сообщает портал "Healthline"
Какие 7 фруктов нужно есть беременным женщинам?
Апельсины
В состав фрукта входит много фолиевой кислоты и фолата, который является витамином группы В и не дает головному и спинному мозгу ребенка получить дефекты. В этом фрукте есть витамин С, благодаря которому человек лучше усваивает железо.
Манго
В составе этого фрукта также есть витамин С и А, который укрепляет иммунную систему ребенка при рождении и улучшает его состояние.
Авокадо
Этот фрукт больше фолата, чем другие фрукты, а также витамин В, С и К, калий, железо, магний и холин. Последний играет очень важную роль для укрепления детской нервной системы и развития мозга маленького ребенка.
Лимон
В составе лимона также много витамина С, благодаря которому улучшается пищеварительная система женщины и ей легче переносить интоксикации.
Банан
Бананы содержат много калия, а также витамины В-6, С и клетчатку. Витамин В-6, в свою очередь, помогает женщине облегчить тошноту и рвоту в первые месяцы беременности.
Ягоды
Ягоды имеют большое количество углеводов, волокон, фолата и витамина С, а также флавоноидов и антоциана. Если женщине можно есть ягоды, то ежедневно медики рекомендуют употреблять 50-60 калорий углеводов. Они дают женщине энергию и питают плоды.
Яблоки
В составе яблок много клетчатки, а также витамина А, С и калия, поэтому медики советуют добавить их в рацион, чтобы оказать пользу здоровью ребенка.
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