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Очень нужны будущей маме: семь фруктов, которые следует употреблять беременной женщине

17 апреля 2023 14:23
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие фрукты нужно употреблять беременной женщине – медики рассказали, почему
Фрукты, которые нужно употреблять беременной даме. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Каждая женщина, ожидающая ребенка, знает, что стоит заботиться не только о себе, но и о здоровье своего ребенка. Медики назвали семь популярных продуктов питания, которые в обязательном порядке должны находиться в рационе питания беременной женщины.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Апельсины

В состав фрукта входит много фолиевой кислоты и фолата, который является витамином группы В и не дает головному и спинному мозгу ребенка получить дефекты. В этом фрукте есть витамин С, благодаря которому человек лучше усваивает железо.

Апельсины
Апельсины, необходимые для здоровья беременных женщин. Фото: Pexels

Манго

В составе этого фрукта также есть витамин С и А, который укрепляет иммунную систему ребенка при рождении и улучшает его состояние.

манго
Манго, которое советуют есть будущим матерям. Фото: Pexels

Авокадо

Этот фрукт больше фолата, чем другие фрукты, а также витамин В, С и К, калий, железо, магний и холин. Последний играет очень важную роль для укрепления детской нервной системы и развития мозга маленького ребенка.

Авокадо
Авокадо, которое полезно для здоровья будущих матерей. Фото: Pexels

Лимон

В составе лимона также много витамина С, благодаря которому улучшается пищеварительная система женщины и ей легче переносить интоксикации.

Лимоны
Лимон, который необходим во время беременности. Фото: Pexels

Банан

Бананы содержат много калия, а также витамины В-6, С и клетчатку. Витамин В-6, в свою очередь, помогает женщине облегчить тошноту и рвоту в первые месяцы беременности.

Бананы
Бананы, которые следует употреблять беременным. Фото: Pexels

Ягоды

Ягоды имеют большое количество углеводов, волокон, фолата и витамина С, а также флавоноидов и антоциана. Если женщине можно есть ягоды, то ежедневно медики рекомендуют употреблять 50-60 калорий углеводов. Они дают женщине энергию и питают плоды.

Ягоды
Ягоды, которые следует есть женщинам в положении. Фото: Pexels

Яблоки

В составе яблок много клетчатки, а также витамина А, С и калия, поэтому медики советуют добавить их в рацион, чтобы оказать пользу здоровью ребенка.

Яблоки
Яблоки, несущие пользу будущим матерям. Фото: Pexels

Напомним, мы писали, какие вредные привычки способны испортить качество волос человека.

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Также мы сообщали, какие витамины нужно употреблять мужчинам для здоровья.

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