Какие витамины следует употреблять женщинам – нутрициологи назвали семь из них

Полезные витамины для женского здоровья. Фото: Freepik

Медики рассказали, какие популярные витамины нужно употреблять всем женщинам для красоты и здоровья. Врачи-нутрициологи рассказали, какие семь основных и популярных витаминов оказывают большое влияние на то, как выглядит женщина и что у нее со здоровьем.

Об этом сообщает портал "Everyday Health"

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Когда женщина хочет быть красивой, она начинает красить лицо и волосы. Но она может забывать, что главным фактором для красоты является не косметика и профессиональные краски для волос, а витамины, которые попадают в организм женщины.

Красота и здоровье женщины. Фото: Pexels

Если у нее не хватает в организме минералов и витаминов, никакие наряды, косметика и краски не помогут ей. Поэтому важно знать, какие семь главных витаминов нужно добавлять в свой рацион, чтобы поддержать свое здоровье и красоту.

Какие витамины поддержат красоту и здоровье женщины?

Витамины группы В

Эти витамины присутствуют во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Следует употреблять грецкие орехи, семена, бобовые, картофель, зеленые овощи, злаки, печень рыб и животных, морскую рыбу, сухофрукты, а также мясо.

Кальций

Большое содержание кальция имеют молочные продукты, особенно кальций необходим подросткам и людям за 30 лет, поскольку он укрепляет кости и улучшает состояние зубов.

Молочные продукты, содержащие кальций. Фото иллюстративное: Freepik

Витамин D

Этот витамин может производиться в организме под действием солнечного света и входит в состав некоторых продуктов и добавок. Его нужно использовать для профилактики ряда заболеваний и поддержания общего состояния здоровья.

Рыбий жир

В рыбьем жире содержатся полезные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в морепродуктах и морской рыбе. Чтобы получить его, можно употреблять лосось, скумбрию и другие морские рыбы.

Женское здоровье во время тренировки. Фото: Pexels

Фолиевая кислота

Этот витамин необходим для создания ДНК и поддержания стабильной работы клеток. Чтобы он попал в организм, можно употреблять спаржу, шпинат или мускусную дыню.

Лютеин

Это вещество входит в состав темно-зеленых листовых овощей, например, в шпинат и рукколу, а также в кукурузу, яичные желтки и различные фрукты. Этот компонент улучшает зрение человека, а также снижает риск развития рака шейки матки и кожи.

Коэнзим Q10

Данный антиоксидант отвечает за выработку энергии в организме, поэтому женщинам советуют употреблять рыбу и мясо.

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