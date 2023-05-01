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Можно кушать даже недозревшими: медики раскрыли неожиданную пользу зеленых бананов

1 мая 2023 14:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чем полезны зеленые бананы – медики объяснили их влияние на организм
Зеленые бананы, которые несут невероятную пользу здоровью человека. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какое влияние на организм человека оказывают недозрелые бананы. По словам врачей-диетологов, этот популярный фрукт имеет большое количество витаминов и полезных элементов, положительно влияющих на здоровье человека.

Об этом сообщает портал "Narayana Health"

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Врачи отмечают, что бананы – достаточно неоднозначный для организма продукт. Некоторые люди исключают их из своего рациона питания из-за того, что они не хотят прибавить в весе. Но другие, наоборот, употребляют их из-за невероятной пользы для здоровья.

Бананы
Бананы, положительно влияющие на здоровье человека. Фото: Pexels

Какие полезные свойства обладают бананами?

Важно знать, что в состав бананов входят витамины В6, С, а также калий, марганец, магний и каротиноиды. Медики утверждают, что такую комбинацию витаминов, которая присутствует в бананах, можно довольно редко увидеть в других продуктах питания.

Из-за такого состава бананы имеют невероятную пользу для сердечной системы человека. Кроме того, этот популярный фрукт обладает антиоксидантным эффектом, благодаря чему он может убрать лишний холестерин, который присутствует в крови человека.

Зеленые бананы
Зеленые бананы, содержащие много витаминов. Фото иллюстративное: Pexels

Также нужно понимать, что даже бананы, которые еще не успели созреть, могут хорошо влиять на организм человека. Дело в том, что в их состав входит клетчатка, благодаря чему желудок и кишечник человека могут выполнять свою функцию в полной мере.

Также врачи-диетологи утверждают, что зеленые бананы содержат в своем составе лейкоцианидин, помогающий бороться с изжогой. Кроме того, в состав зеленых бананов входят биогенные амины, способные улучшить настроение человека.

Напомним, мы писали о том, что медики назвали популярные продукты питания, способные довести до инфаркта.

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