Які продукти можуть викликати інфаркт – їх краще виключити з раціону

Серцевий напад у похилого чоловіка. Фото: Freepik

Медики з’ясували, які продукти харчування здатні спровокувати розвиток інфаркту у людини. За словами фахівців, продукти, до складу яких входить велика кількість насичених жирів, а також трансжирів та натрію, здатні розвивати процеси, що ведуть до інфаркту.

Про це повідомляють фахівці Американського фонду серця.

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Спеціалісти назвали продукти харчування, які можуть довести людину до інфаркту. Мова йде про їжу, до складу якої входить багато нездорового жиру, що може серйозно визначати ризик серцевого нападу. До того ж, трансжири та насичені жири здатні підвищити рівень холестерину в крові, через що часто можуть бути інфаркти.

Інфаркт у людини. Фото: Pixabay

Велика кількість насичених жирів має вершкове масло, шкіра курки, кокосова та пальмова олія, фастфуд, шоколад, кондитерські вироби, а також жирне м’ясо, наприклад, свинина чи баранина.

Фахівці з Американського фонду серця назвали популярні продукти харчування, до складу яких входить багато трансжирів. До списку таких продуктів входить маргарин та вершкове масло, майонез, торти та тістечка, шоколад та попкорн для мікрохвильової печі.

Тістечка, що мають багато трансжирів. Фото: Pexels

Також медики попередили про те, наскільки небезпечним для здоров’я є надмірне вживання натрію. За словами фахівців, це підвищує ризик інфаркту, оскільки натрій утримує надмірну кількість рідини в організмі, через що серце має додаткове навантаження.

"Зменшення кількості солі є першим кроком на шляху до здорового серця. Велика частина доданої солі надходить в раціон з консервованих або оброблених продуктів, таких як готові супи, випічка і заморожені обіди", — також кажуть медики.

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