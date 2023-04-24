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Покращують сон та заспокоюють нерви: ТОП 5 чаїв, які є найбільш корисними для здоров'я

24 квітня 2023 19:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які чаї вважаються найбільш корисними для людини – медики назвали їх
Найбільш корисні для здоров'я чаї. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які популярні трав’яні чаї несуть велику користь для здоров’я та покращують самопочуття. Фахівці розповіли про те, які трав’яні чаї допоможуть вивести токсини з організму, покращити сон, поборотися із запальними процесами, зняти стрес та хронічні хвороби та підвищити увагу.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Проносний та сечогінний чай

Проносні властивості мають чаї, виготовлені з кульбаби, гібіскуса, глоду і ялівцю. Медики стверджують, що такий вид чаїв допомагає виводити токсини з організму людини, а також полегшувати функцію шлунку, кишківнику, нирок та печінки.

Кращий чай при безсонні

Допомагають боротися із безсонням чаї з валеріани, ромашки, кореня кави та лаванди. Такі чаї допомагають людині зменшити рівень свого занепокоєння, а також додає седативного ефекту, через що людина може спокійно засинати.

Бессонница
Проблеми зі сном у людини. Фото: Pixabay

Протизапальний чай

Медики стверджують, що трав’яні чаї, в тому числі й напої з перцевої м’яти, куркуми, евкаліпту та імбиру, допомагають людину побороти запальні процеси.

Чай проти стресу та хронічних захворювань

Поборотися зі стресом допоможуть чаї з кавового кореня, ромашки, звіробою та валеріани. А зняти окислювальний процес в організмі, який може спровокувати багато хронічних хвороб, допоможуть чаї з перцевої м’яти, чебрецю, ройбуша та кропиви.

Стресс
Стрес та нервовість у людини. Фото: Pexels

Чай для активації роботи мозку

Знизити процес окислення мозку, а також підвищити увагу допоможе чай з імбиру, кульбаби, ройбуша та м’яти.

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