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Улучшают сон и успокаивают нервы: ТОП 5 чаев, которые являются наиболее полезными для здоровья

24 апреля 2023 19:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие чаи считаются наиболее полезными для человека – медики назвали их
Наиболее полезные для здоровья чаи. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие популярные травяные чаи несут большую пользу для здоровья и улучшают самочувствие. Специалисты рассказали о том, какие травяные чаи помогут вывести токсины из организма, улучшить сон, сразиться с воспалительными процессами, снять стресс и хронические болезни и повысить внимание.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Слабительный и мочегонный чай

Слабительные свойства имеют чаи, изготовленные из одуванчика, гибискуса, боярышника и можжевельника. Медики утверждают, что такой вид чаев помогает выводить токсины из организма человека, а также облегчать функцию желудка, кишечника, почек и печени.

Лучший чай при бессоннице

Помогают бороться с бессонницей чаи из валерианы, ромашки, корня кофе и лаванды. Такие чаи помогают человеку снизить уровень своего беспокойства, а также добавляет седативного эффекта, из-за чего человек может спокойно засыпать.

Бессонница
Проблемы со сном у человека. Фото: Pixabay

Противовоспалительный чай

Медики утверждают, что травяные чаи, в том числе и напитки из перечной мяты, куркумы, эвкалипта и имбиря, помогают человеку побороть воспалительные процессы.

Чай против стресса и хронических заболеваний

Побороться со стрессом помогут чаи из кофейного корня, ромашки, зверобоя и валерианы. А снять окислительный процесс в организме, который может спровоцировать многие хронические болезни, помогут чаи из перечной мяты, чабреца, ройбуша и крапивы.

Стресс
Стресс и нервозность у человека. Фото: Pexels

Чай для активации мозга

Снизить процесс окисления мозга, а также повысить внимание поможет чай из имбиря, одуванчика, ройбуша и мяты.

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