Какие чаи считаются наиболее полезными для человека – медики назвали их

Наиболее полезные для здоровья чаи. Фото: Pixabay

Медики рассказали, какие популярные травяные чаи несут большую пользу для здоровья и улучшают самочувствие. Специалисты рассказали о том, какие травяные чаи помогут вывести токсины из организма, улучшить сон, сразиться с воспалительными процессами, снять стресс и хронические болезни и повысить внимание.

Об этом сообщает портал "Healthline"

Читайте также:

Какой чай полезен для здоровья?

Слабительный и мочегонный чай

Слабительные свойства имеют чаи, изготовленные из одуванчика, гибискуса, боярышника и можжевельника. Медики утверждают, что такой вид чаев помогает выводить токсины из организма человека, а также облегчать функцию желудка, кишечника, почек и печени.

Лучший чай при бессоннице

Помогают бороться с бессонницей чаи из валерианы, ромашки, корня кофе и лаванды. Такие чаи помогают человеку снизить уровень своего беспокойства, а также добавляет седативного эффекта, из-за чего человек может спокойно засыпать.

Проблемы со сном у человека. Фото: Pixabay

Противовоспалительный чай

Медики утверждают, что травяные чаи, в том числе и напитки из перечной мяты, куркумы, эвкалипта и имбиря, помогают человеку побороть воспалительные процессы.

Чай против стресса и хронических заболеваний

Побороться со стрессом помогут чаи из кофейного корня, ромашки, зверобоя и валерианы. А снять окислительный процесс в организме, который может спровоцировать многие хронические болезни, помогут чаи из перечной мяты, чабреца, ройбуша и крапивы.

Стресс и нервозность у человека. Фото: Pexels

Чай для активации мозга

Снизить процесс окисления мозга, а также повысить внимание поможет чай из имбиря, одуванчика, ройбуша и мяты.

Напомним, мы писали о том, какие популярные фрукты следует употреблять беременным женщинам.

Раньше мы рассказывали, почему рак обладает способностью к эволюции.

Также мы сообщали о том, какие полезные продукты питания мешают похудеть.