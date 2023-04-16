З'явилися нові дослідження ракових пухлин

Дослідження показують, що рак має високу здатність до виживання. Фото Google

Аналізуючи результати дев'ятирічного спостереження раковими пухлинами в легенях, дослідницька група повідомила, що вони були здивовані тій силі, з якою здатна прогресувати хвороба. Тому необхідно приділяти більше уваги профілактиці, а "універсальні" ліки навряд чи будуть знайдені найближчим часом.

Про це повідомив ВВС.

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Дослідження під назвою TracerX є найбільш глибоким аналізом того, як розвиваються ракові пухлини і що викликає їх поширення. Ракові пухлини змінюються та розвиваються з часом — вони не є фіксованими та незмінними. Вони можуть ставати агресивнішими: краще обходити імунну систему і поширюватися по організму.

Організація Cancer Research UK заявила, що раннє виявлення раку життєво важливе: Фото Google

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Компанія TracerX відстежувала цю різноманітність і те, як вона змінюється з часом у пацієнтів з раком легень, і стверджує, що отримані результати застосовуються до різних типів раку.

"Такого масштабу дослідження ще ніколи не проводилися", — сказав професор Чарльз Суонтон з Інституту Френсіса Крику та Університетського коледжу Лондона.

У більш ніж 400 осіб, які проходили лікування у 13 лікарнях Великобританії, були взяті біопсії з різних ділянок раку легень у міру прогресування захворювання.

"Мене здивувало, наскільки адаптованими можуть бути пухлини. Я не хочу говорити про це надто похмуро, але я думаю, що з огляду на майже нескінченні можливості розвитку пухлини і дуже велику кількість клітин у пухлинах на пізніх стадіях, яка може становити кілька сотень мільярдів клітин, досягнення лікування всіх пацієнтів із пізніми стадіями захворювання є складним завданням", — сказав мені професор Суонтон.

Ожиріння, куріння, алкоголь та неправильне харчування підвищують ризик розвитку деяких видів раку: Фото Google

"Я не думаю, що ми зможемо знайти універсальне лікування. Якщо ми хочемо досягти найбільшого ефекту, нам потрібно зосередитися на профілактиці, ранньому виявленні та ранньому виявленні рецидивів", — сказав професор Суонтон.

Боротьба із запаленням в організмі також сприймається як спосіб запобігання раку. Запалення є можливим поясненням того, що забруднення повітря викликає рак легенів, а запальні захворювання кишечника підвищують ризик розвитку раку товстої кишки.

Правила боротьби з раком переписані завдяки відкриттю забруднення повітря. Еволюційний аналіз був опублікований у семи окремих дослідженнях у журналах Nature та Nature Medicine.

Дослідники сподіваються, що отримані результати в майбутньому допоможуть їм передбачати поширення пухлини: Фото Google

Дослідження показало, що високо агресивні клітини в первісній пухлині — це ті, які зрештою поширюються по всьому тілу. Пухлини з вищим рівнем генетичного хаосу частіше рецидивують після операції на інших частинах тіла.

Аналіз крові на фрагменти пухлинної ДНК дозволив виявити ознаки повернення пухлини за 200 днів до того, як вони з'являться на комп'ютерній томографії.

Клітинний механізм, який зчитує інструкції в нашій ДНК, може бути пошкоджений у ракових клітинах, роблячи їх більш агресивними: Фото Google

"Результати, отримані за допомогою TracerX, покращують наше розуміння того, що рак - це хвороба, яка розвивається в міру свого прогресування, а це означає, що рак на пізніх стадіях може стати дуже важко успішним лікуванням. Це підкреслює виняткову важливість подальших досліджень", які допоможуть нам виявити рак на ранніх стадіях його розвитку або, що ще краще, взагалі запобігти його появі", — сказав керівник відділу профілактики та раннього виявлення в Cancer Research UK Доктор Девід Кросбі.

Раніше ми писали про п'ять ознак смертельної хвороби легень.