Появились новые исследования раковых опухолей

Исследования показывают, что рак имеет высокие способности к выживанию. Фото Google

Анализируя результаты девятилетнего наблюдения за раковыми опухолями в легких, исследовательская группа сообщила, что они были удивлены той силе, с которой способна прогрессировать болезнь. Поэтому необходимо уделять больше внимания профилактике, а "универсальное" лекарство вряд ли будет найдено в ближайшее время.

Об этом сообщил BBC.

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Исследование под названием TracerX представляет собой наиболее глубокий анализ того, как развиваются раковые опухоли и что вызывает их распространение. Раковые опухоли меняются и развиваются с течением времени — они не являются фиксированными и неизменными. Они могут становиться более агрессивными: лучше обходить иммунную систему и распространяться по организму.

Организация Cancer Research UK заявила, что раннее выявление рака жизненно важно: Фото Google

Компания TracerX отслеживала это разнообразие и то, как оно меняется с течением времени у пациентов с раком легких, и утверждает, что полученные результаты применимы к различным типам рака.

"Такого масштаба исследования еще никогда не проводились", — сказал профессор Чарльз Суонтон из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона.

У более чем 400 человек, проходивших лечение в 13 больницах Великобритании, были взяты биопсии из различных участков рака легких по мере прогрессирования заболевания.

"Меня удивило, насколько адаптируемыми могут быть опухоли. Я не хочу говорить об этом слишком уныло, но я думаю, что, учитывая почти бесконечные возможности развития опухоли и очень большое количество клеток в опухоли на поздних стадиях, которое может составлять несколько сотен миллиардов клеток, достижение излечения всех пациентов с поздними стадиями заболевания является сложной задачей", — сказал мне профессор Суонтон.

Ожирение, курение, алкоголь и неправильное питание повышают риск развития некоторых видов рака: Фото Google

"Я не думаю, что мы сможем найти универсальное лечение. Если мы хотим добиться наибольшего эффекта, нам нужно сосредоточиться на профилактике, раннем выявлении и раннем обнаружении рецидивов", — сказал профессор Суонтон.

Борьба с воспалением в организме также рассматривается как способ предотвращения рака. Воспаление является вероятным объяснением того, что загрязнение воздуха вызывает рак легких, а воспалительные заболевания кишечника повышают риск развития рака толстой кишки.

Правила борьбы с раком переписаны благодаря открытию загрязнения воздуха. Эволюционный анализ был опубликован в семи отдельных исследованиях в журналах Nature и Nature Medicine.

Исследователи надеются, что полученные результаты в будущем помогут им предсказывать распространение опухоли: Фото Google

Исследование показало, что высоко агрессивные клетки в первоначальной опухоли — это те, которые в конечном итоге распространяются по всему телу. Опухоли с более высоким уровнем генетического "хаоса" чаще рецидивируют после операции на других частях тела.

Анализ крови на фрагменты опухолевой ДНК позволил обнаружить признаки возвращения опухоли за 200 дней до того, как они появятся на компьютерной томографии.

Клеточный механизм, считывающий инструкции в нашей ДНК, может быть поврежден в раковых клетках, делая их более агрессивными: Фото Google

"Захватывающие результаты, полученные с помощью TracerX, улучшают наше понимание того, что рак - это болезнь, которая развивается по мере своего прогрессирования, а это означает, что рак на поздних стадиях может стать очень трудно поддающимся успешному лечению. Это подчеркивает исключительную важность дальнейших исследований, которые помогут нам обнаружить рак на самых ранних стадиях его развития или, что еще лучше, вообще предотвратить его появление", — сказал руководитель отдела профилактики и раннего выявления в Cancer Research UK Доктор Дэвид Кросби.

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