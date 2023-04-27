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Способны довести до инфаркта: от каких продуктов лучше отказаться в пользу сердца

27 апреля 2023 20:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты могут вызвать инфаркт – их лучше исключить из рациона
Сердечный приступ у пожилого мужчины. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики выяснили, какие продукты питания могут спровоцировать развитие инфаркта у человека. По словам специалистов, продукты, в состав которых входит большое количество насыщенных жиров, а также трансжиров и натрия, способны развивать процессы, ведущие к инфаркту.

Об этом сообщают специалисты Американского фонда сердца.

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Специалисты назвали продукты питания, которые могут довести человека до инфаркта. Речь идет о еде, в состав которой входит много нездорового жира, что может серьезно определять риск сердечного приступа. К тому же, трансжиры и насыщенные жиры способны повысить уровень холестерина в крови, из-за чего часто могут быть инфаркты.

Инфаркт
Инфаркт у человека. Фото: Pixabay

Большое количество насыщенных жиров имеет сливочное масло, шкура курицы, кокосовое и пальмовое масло, фастфуд, шоколад, кондитерские изделия, а также жирное мясо, например, свинина или баранина.

Специалисты из Американского фонда сердца назвали популярные продукты питания, в состав которых входит много трансжиров. Список таких продуктов включает маргарин и сливочное масло, майонез, торты и пирожные, шоколад и попкорн для микроволновки.

Пирожные
Пирожные, содержащие много трансжиров. Фото: Pexels

Также медики предупредили о том, насколько опасно для здоровья чрезмерное употребление натрия. По словам специалистов, это повышает риск инфаркта, поскольку натрий удерживает избыточное количество жидкости в организме, из-за чего сердце имеет дополнительную нагрузку.

"Уменьшение количества соли является первым шагом на пути к здоровому сердцу. Большая часть добавленной соли поступает в рацион из консервированных или обработанных продуктов, таких как готовые супы, выпечка и замороженные обеды", также говорят медики.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания способны улучшить состояние печени.

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