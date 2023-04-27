Какие продукты могут вызвать инфаркт – их лучше исключить из рациона

Способны довести до инфаркта: от каких продуктов лучше отказаться в пользу сердца
Медики выяснили, какие продукты питания могут спровоцировать развитие инфаркта у человека. По словам специалистов, продукты, в состав которых входит большое количество насыщенных жиров, а также трансжиров и натрия, способны развивать процессы, ведущие к инфаркту.
Об этом сообщают специалисты Американского фонда сердца.
Специалисты назвали продукты питания, которые могут довести человека до инфаркта. Речь идет о еде, в состав которой входит много нездорового жира, что может серьезно определять риск сердечного приступа. К тому же, трансжиры и насыщенные жиры способны повысить уровень холестерина в крови, из-за чего часто могут быть инфаркты.
Большое количество насыщенных жиров имеет сливочное масло, шкура курицы, кокосовое и пальмовое масло, фастфуд, шоколад, кондитерские изделия, а также жирное мясо, например, свинина или баранина.
Специалисты из Американского фонда сердца назвали популярные продукты питания, в состав которых входит много трансжиров. Список таких продуктов включает маргарин и сливочное масло, майонез, торты и пирожные, шоколад и попкорн для микроволновки.
Также медики предупредили о том, насколько опасно для здоровья чрезмерное употребление натрия. По словам специалистов, это повышает риск инфаркта, поскольку натрий удерживает избыточное количество жидкости в организме, из-за чего сердце имеет дополнительную нагрузку.
"Уменьшение количества соли является первым шагом на пути к здоровому сердцу. Большая часть добавленной соли поступает в рацион из консервированных или обработанных продуктов, таких как готовые супы, выпечка и замороженные обеды", — также говорят медики.
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