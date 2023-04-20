Чи можна додавати мед до чаю – медики відповіли

Додавання меду до гарячого чаю замість цукру. Фото: Pexels

Коли людина хоче скинути зайву вагу, вона починає відмовлятися від цукру та міняти його на мед. Але не всі знають, чому не можна додавати мед до чаю, тому медики розповіли про те, як на здоров’я людини впливає популярний замінник цукру.

Про це повідомляє портал "Health shots"

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Фахівці з нутриціології заявили, що мед є корисною альтернативою цукру, але потрібно знати певні моменти, через які варто задуматися над цим. За словами медиків, схуднення за допомогою заміни цукру медом – не дуже хороша ідея.

Мед, який вживають, щоб схуднути. Фото ілюстративне: Rawpixel

Справа в тому, що цукор та мед мають у своєму складі швидкі вуглеводи, тому їхній рівень калорій не сильно відрізняється. Більш того, інколи реалізатори можуть зробити вигляд, що перепалений цукор – це мед, тому варто уважно до цього поставитися.

Чи безпечно додавати мед у випічку чи чай?

Дуже часто господині замінюють цукор медом, коли готують якусь смачну випічку. Деякі люди також додають до чаю не цукор, а мед. Але медики пояснили, чи можна заміняти постійно цукор медом.

Додавання меду в чай. Фото ілюстративне: Pexels

Річ у тому, що до складу натурального меду входять різні ферменти, які потрапляють туди із бджолиної слини та нектарів квітів. Завдяки цьому складу мед можна дуже довго зберігати, адже ці ферменти не дають грибку та різним бактеріям розмножуватися.

Але важливо знати, що ферменти меду живуть тільки тоді, коли він знаходиться у прохолодному місці та туди не потрапляють пряму промені сонця.

Мед, яким часто замінюють цукор. Фото ілюстративне: Pexels

Також експерти пояснили, що під час термічної обробки с температурою у +35 градусів ферменти у меді знищуються, через що з’являється небезпечний канцероген. Саме тому медики попереджають, що вживати мед, який пройшов термічну обробку, безпечно.

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