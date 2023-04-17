Який напій підбадьорює зранку – це не кава

Напій, який дає енергію зранку. Фото: Pexels

Багато людей, прокидаючись зранку, обирає випити каву, аби привести себе до ладу та отримати енергію на цілий день. Але медики стверджують, що найкращим для активності та бадьорості напоєм є какао, у складі якого є певний компонент, що покращує стан людини.

Про це повідомляє портал "Insider"

Читайте також:

Кава вважається напоєм, який здатний підбадьорити людину зранку та надати їй енергії. Але дослідники виявили інший напій, який зранку може підвищити рівень активності мозку та полегшити вирішення важких завдань у людини.

Який напій краще вживати зранку?

Медики стверджують, що зранку краще вживати саме какао, у складі якого є флавоноїди. Завдяки цьому какао активує постачання крові до головного мозку, а також насичує кров людини киснем, що допомагає їй відчути полегшення.

Дослідження вчених

Британські дослідники провели експеримент, в результаті якого вони виявили неймовірний ефект. Вчені поділили людей на три групи: одним вони давали какао, другим давали плацебо, у складі якого немає флавоноїдів, а люди з третьої групи не вживали напоїв взагалі.

В ході дослідження вчені з’ясували, що учасники експерименту, які вживали какао, могли на 11% швидше вирішувати важкі завдання з математики. А це означає, що їхній мозок працював активніше, аніж у людей, які не вживали цей напій.

Тому медики рекомендують відмовитися від ранішньої кави та замінити її какао, щоб отримати енергію на весь день.

Нагадаємо, ми писали, навіщо всім жінкам потрібно робити інтимну гімнастику.

Раніше ми розповідали, до чого може призвести надлишок солі в раціоні харчування.

Також ми повідомляли, через що людина може страждати безсонням.