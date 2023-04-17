Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Підбадьорює краще за каву: медики назвали напій, що дає енергію зранку arrow

Підбадьорює краще за каву: медики назвали напій, що дає енергію зранку

17 квітня 2023 12:41
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Який напій підбадьорює зранку – це не кава
Напій, який дає енергію зранку. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато людей, прокидаючись зранку, обирає випити каву, аби привести себе до ладу та отримати енергію на цілий день. Але медики стверджують, що найкращим для активності та бадьорості напоєм є какао, у складі якого є певний компонент, що покращує стан людини.

Про це повідомляє портал "Insider"

Читайте також:

Кава вважається напоєм, який здатний підбадьорити людину зранку та надати їй енергії. Але дослідники виявили інший напій, який зранку може підвищити рівень активності мозку та полегшити вирішення важких завдань у людини.

Який напій краще вживати зранку?

Медики стверджують, що зранку краще вживати саме какао, у складі якого є флавоноїди. Завдяки цьому какао активує постачання крові до головного мозку, а також насичує кров людини киснем, що допомагає їй відчути полегшення.

Какао

Дослідження вчених

Британські дослідники провели експеримент, в результаті якого вони виявили неймовірний ефект. Вчені поділили людей на три групи: одним вони давали какао, другим давали плацебо, у складі якого немає флавоноїдів, а люди з третьої групи не вживали напоїв взагалі.

Какао

В ході дослідження вчені з’ясували, що учасники експерименту, які вживали какао, могли на 11% швидше вирішувати важкі завдання з математики. А це означає, що їхній мозок працював активніше, аніж у людей, які не вживали цей напій.

Тому медики рекомендують відмовитися від ранішньої кави та замінити її какао, щоб отримати енергію на весь день.

Нагадаємо, ми писали, навіщо всім жінкам потрібно робити інтимну гімнастику.

Раніше ми розповідали, до чого може призвести надлишок солі в раціоні харчування.  

Також ми повідомляли, через що людина може страждати безсонням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB