Какой напиток подбадривает утром – это не кофе

Напиток, который дает энергию с утра. Фото: Pexels

Многие люди, просыпаясь утром, выбирают выпить кофе, чтобы привести себя в порядок и получить энергию на целый день. Но медики утверждают, что лучшим для активности и бодрости напитком является какао, в составе которого есть определенный компонент, улучшающий состояние человека.

Об этом сообщает портал "Insider"

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Кофе считается напитком, который способен подбодрить человека с утра и придать ему энергию. Но исследователи обнаружили другой напиток, который с утра может повысить уровень активности мозга и облегчить решение трудных задач человеку.

Какой напиток лучше употреблять с утра?

Медики утверждают, что утром лучше употреблять какао, в составе которого есть флавоноиды. Благодаря этому какао активирует снабжение крови в головной мозг, а также насыщает кровь человека кислородом, что помогает ему почувствовать облегчение.

Исследование ученых

Британские исследователи провели эксперимент, в результате которого они обнаружили невероятный эффект. Ученые поделили людей на три группы: одним они давали какао, другим давали плацебо, в составе которого нет флавоноидов, а люди третьей группы не употребляли напитков вообще.

В ходе исследования ученые выяснили, что употреблявшие какао участники эксперимента могли на 11% быстрее решать трудные задачи по математике. А это значит, что их мозг работал активнее, чем у людей, не употреблявших этот напиток.

Поэтому медики рекомендуют отказаться от утреннего кофе и заменить его какао, чтобы получить энергию на весь день.

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