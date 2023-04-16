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Про це має знати кожна жінка: експерт розповіла, навіщо потрібна інтимна гімнастика

16 квітня 2023 16:51
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі
Як правильно піднімати тяжкості, щоб не нашкодити здоров'ю
Від стану м'язів тазового дня залежить все жіноче здоров'я: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі

Вважають, що жінкам не можна піднімати тяжкості, оскільки це погано впливає на м'язи тазового дна. Від стану цих м'язів залежить стан всього жіночого здоров'я, тому дуже важливо приділяти увагу інтимній гімнастиці.

Про це розповіла перинатальний психолог, сексолог та сертифікований тренер з імбілдингу Наталія Музика у своєму Instagram.

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"Жінка це не слабка стать, а "слабке дно". Це не дискримінація, а факт. Справа в тому, що жіночий таз не має кісток у промежині, які б утримували наші репродуктивні органи. І нічого, окрім легкого та тонкого шару м'язів тазового дна, — ні", — прокоментувала Наталя Музика.

Якщо жінка не тренує свої м'язи тазового дна, це призводить до опущення або передньої стінки піхви, або задньої або опущення самої матки. Це все викликає дискомфорт та неприємні відчуття.

Піднімати тяжкості можна лише жінкам, які мають міцні м'язи тазового дна: Фото Google

"Багато жінок не знають, що цим місцем можна ворушити і таким чином тренуватися. А воно може тренуватися, бо складається з поперечно-смугастої мускулатури, тієї самої, яка кріпиться до кісток", — додала сексолог.

Дуже часто жінки, які займаються спортом і ходять до спортзалу і піднімають великі ваги, тільки посилюють становище своїх м'язів тазового дна, тому що таким чином йде навантаження, яке ці м'язи не можуть витримати.

М'язи тазового дна складаються з поперечно-смугастої мускулатури: Фото YouTube експерта

"А якщо жінка при цьому не знає азів коректного спорту, вона знаходиться в зоні ризику. Якщо ви хочете, щоб ваше тазове дно було у здоровому тонусі, необхідно займатися інтимною гімнастикою", — резюмувала Наталя Музика.

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