Как правильно поднимать тяжести, чтобы не навредить здоровью

От состояния мышц тазового дня зависит все женское здоровье: Фото Google

Принято считать, что женщинам нельзя поднимать тяжести, поскольку это пагубно влияет на мышцы тазового дна. От состояния этих мышц зависит состояние всего женского здоровья, поэтому крайне важно уделять внимание интимной гимнастике.

Об этом рассказала перинатальный психолог, сексолог и сертифицированный тренер по имбилдингу Наталья Музыка в своем Instagram.

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"Женщина это не слабый пол, а "слабое дно". Это не дискриминация, а факт. Все дело в том, что женский таз не имеет костей в промежности, которые бы удерживали наши репродуктивные органы. И ничего кроме легкого и тонкого слоя мышц тазового дна — нет", — прокомментировала Наталья Музыка.

Если женщина не тренирует свои мышцы тазового дна, это приводит к опущению либо передней стенки влагалища, либо задней, или опущение самой матки. Это все вызывает дискомфорт и неприятные ощущения.

Поднимать тяжести можно лишь тем женщинам, которые имеют крепкие мышцы тазового дна: Фото Google

"Многие женщины не знают, что "этим" местом можно шевелить и таким образом тренироваться. А оно может тренироваться, потому что состоит из поперечно-полосатой мускулатуры, той самой, которая крепится к костям", — добавила сексолог.

Очень часто женщины, которые занимаются спортом и ходят в спортзал и поднимают большие веса только усугубляют положение своих мышц тазового дна, потому что таким образом идет нагрузка, которую эти мышцы не могут выдержать.

Мышцы тазового дна состоят из поперечно-полосатой мускулатуры: Фото YouTube эксперта

"А если женщина при этом не знает азов корректного спорта, она находится в зоне риска. Если вы хотите, чтобы ваше тазовое дно было в здоровом тонусе, необходимо заниматься интимной гимнастикой", — резюмировала Наталья Музыка.

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