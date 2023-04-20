Можно ли добавлять мед в чай – медики ответили

Добавление меда в горячий чай вместо сахара. Фото: Pexels

Когда человек хочет сбросить лишний вес, он начинает отказываться от сахара и менять его на мед. Но не все знают, почему нельзя добавлять мед в чай, поэтому медики рассказали о том, как на здоровье человека влияет популярный заменитель сахара.

Об этом сообщает портал "Health shots"

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Специалисты по нутрициологии заявили, что мед является полезной альтернативой сахару, но нужно знать определенные моменты, по которым стоит задуматься над этим. По словам медиков, похудение с помощью замены сахара медом – не очень хорошая идея.

Мед, который используют, чтобы похудеть. Фото иллюстративное: Rawpixel

Дело в том, что сахар и мед содержат быстрые углеводы, поэтому их уровень калорий не сильно отличается. Более того, иногда реализаторы могут сделать вид, что пережженный сахар – это мед, поэтому следует внимательно к этому отнестись.

Безопасно ли добавлять мед в выпечку или чай?

Очень часто хозяйки заменяют сахар медом, когда готовят какую-нибудь вкусную выпечку. Некоторые люди также добавляют в чай не сахар, а мед. Но медики объяснили, можно ли постоянно заменять сахар медом.

Добавление меда в чай. Фото иллюстративное: Pexels

Дело в том, что в состав натурального меда входят различные ферменты, которые попадают туда из пчелиной слюны и цветочных нектаров. Благодаря этому составу мед можно очень долго хранить, ведь эти ферменты не дают грибку и разным бактериям размножаться.

Но важно знать, что ферменты меда живут только тогда, когда он находится в прохладном месте и туда не попадают прямые лучи солнца.

Мед, которым часто заменяют сахар. Фото иллюстративное: Pexels

Также эксперты объяснили, что во время термической обработки с температурой +35 градусов ферменты в меде уничтожаются, из-за чего появляется опасный канцероген. Именно поэтому медики предупреждают, что употреблять прошедший термическую обработку мед безопасно.

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