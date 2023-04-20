Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Можно ли добавлять мед в чай вместо сахара: медики назвали важный нюанс arrow

Можно ли добавлять мед в чай вместо сахара: медики назвали важный нюанс

20 апреля 2023 17:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Можно ли добавлять мед в чай – медики ответили
Добавление меда в горячий чай вместо сахара. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Когда человек хочет сбросить лишний вес, он начинает отказываться от сахара и менять его на мед. Но не все знают, почему нельзя добавлять мед в чай, поэтому медики рассказали о том, как на здоровье человека влияет популярный заменитель сахара.

Об этом сообщает портал "Health shots"

Читайте также:

Мед или сахар – что из них хуже?

Специалисты по нутрициологии заявили, что мед является полезной альтернативой сахару, но нужно знать определенные моменты, по которым стоит задуматься над этим. По словам медиков, похудение с помощью замены сахара медом – не очень хорошая идея.

Мед
Мед, который используют, чтобы похудеть. Фото иллюстративное: Rawpixel

Дело в том, что сахар и мед содержат быстрые углеводы, поэтому их уровень калорий не сильно отличается. Более того, иногда реализаторы могут сделать вид, что пережженный сахар – это мед, поэтому следует внимательно к этому отнестись.

Безопасно ли добавлять мед в выпечку или чай?

Очень часто хозяйки заменяют сахар медом, когда готовят какую-нибудь вкусную выпечку. Некоторые люди также добавляют в чай не сахар, а мед. Но медики объяснили, можно ли постоянно заменять сахар медом.

Мед
Добавление меда в чай. Фото иллюстративное: Pexels

Дело в том, что в состав натурального меда входят различные ферменты, которые попадают туда из пчелиной слюны и цветочных нектаров. Благодаря этому составу мед можно очень долго хранить, ведь эти ферменты не дают грибку и разным бактериям размножаться.

Но важно знать, что ферменты меда живут только тогда, когда он находится в прохладном месте и туда не попадают прямые лучи солнца.

Мед
Мед, которым часто заменяют сахар. Фото иллюстративное: Pexels

Также эксперты объяснили, что во время термической обработки с температурой +35 градусов ферменты в меде уничтожаются, из-за чего появляется опасный канцероген. Именно поэтому медики предупреждают, что употреблять прошедший термическую обработку мед безопасно.

Напомним, мы писали о том, какие популярные продукты питания способны повышать артериальное.

Ранее мы рассказывали, что медики назвали семь продуктов, которые необходимо употреблять беременной женщине.

Также мы сообщали о том, какой популярный напиток дает человеку энергию с утра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас