Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Утром — то, что нужно: медики рассказали, что лучше есть на завтрак arrow

Утром — то, что нужно: медики рассказали, что лучше есть на завтрак

4 мая 2023 22:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какое блюдо следует употреблять на завтрак – полезная и сытная пища
Полезный для здоровья человека завтрак. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие продукты питания употреблять на завтрак, чтобы он был полезным для здоровья. По словам специалистов, благодаря вкусному и полезному завтраку можно сбросить несколько лишних килограммов, которые так надоедают некоторым людям.

Об этом сообщает портал "EatingWell"

Читайте также:

Среди специалистов по диетологии существует много мнений относительно того, каким должен быть тот самый идеальный завтрак. Кто–то вообще пропускает завтрак, а некоторые с утра едят разные виды выпечки и сладости, считая, что эти калории сожгутся в течение дня.

Но диетологи утверждают, что день нужно начинать с сытного и полезного завтрака. Особенно это касается тех людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы, ведь такой завтрак дает энергию надолго и убирает потребность в перекусах.

Похудение
Сброс лишних килограммов с помощью еды. Фото: Pexels

Специалисты советуют убрать каши, бутерброды и другие популярные виды завтраков, меняя это на омлет с овощами. По словам диетологов, именно это блюдо является идеальным вариантом для людей, желающих похудеть. Молоко и яйца являются настоящим источником полезных белков и жиров, а овощи содержат много клетчатки и витаминов.

К тому же, можно готовить омлет с разными продуктами. Например, можно приготовить омлет с помидорами и зеленью, сыром и грибами или со шпинатом, луком и перцем.

Омлет
Омлет, который следует употреблять на завтрак. Фото иллюстративное: Pixabay

"В отличие от традиционных завтраков с рафинированными углеводами овощной омлет не повышает уровень сахара в крови. Это ведь главная причина переедания и нашего увлечения продуктами с пустыми калориями", — говорит диетолог Лиза Ричардс.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали, какую невероятную пользу для красоты несут яблоки.

Ранее мы говорили, какие продукты питания восстанавливают состояние печени человека.

Также мы сообщали о том, можно ли добавлять мед в чай вместо сахара.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас