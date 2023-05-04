Какое блюдо следует употреблять на завтрак – полезная и сытная пища

Утром — то, что нужно: медики рассказали, что лучше есть на завтрак
Медики рассказали, какие продукты питания употреблять на завтрак, чтобы он был полезным для здоровья. По словам специалистов, благодаря вкусному и полезному завтраку можно сбросить несколько лишних килограммов, которые так надоедают некоторым людям.
Об этом сообщает портал "EatingWell"
Среди специалистов по диетологии существует много мнений относительно того, каким должен быть тот самый идеальный завтрак. Кто–то вообще пропускает завтрак, а некоторые с утра едят разные виды выпечки и сладости, считая, что эти калории сожгутся в течение дня.
Но диетологи утверждают, что день нужно начинать с сытного и полезного завтрака. Особенно это касается тех людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы, ведь такой завтрак дает энергию надолго и убирает потребность в перекусах.
Специалисты советуют убрать каши, бутерброды и другие популярные виды завтраков, меняя это на омлет с овощами. По словам диетологов, именно это блюдо является идеальным вариантом для людей, желающих похудеть. Молоко и яйца являются настоящим источником полезных белков и жиров, а овощи содержат много клетчатки и витаминов.
К тому же, можно готовить омлет с разными продуктами. Например, можно приготовить омлет с помидорами и зеленью, сыром и грибами или со шпинатом, луком и перцем.
"В отличие от традиционных завтраков с рафинированными углеводами овощной омлет не повышает уровень сахара в крови. Это ведь главная причина переедания и нашего увлечения продуктами с пустыми калориями", — говорит диетолог Лиза Ричардс.
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