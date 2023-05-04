Какое блюдо следует употреблять на завтрак – полезная и сытная пища

Полезный для здоровья человека завтрак. Фото: iStock

Медики рассказали, какие продукты питания употреблять на завтрак, чтобы он был полезным для здоровья. По словам специалистов, благодаря вкусному и полезному завтраку можно сбросить несколько лишних килограммов, которые так надоедают некоторым людям.

Об этом сообщает портал "EatingWell"

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Среди специалистов по диетологии существует много мнений относительно того, каким должен быть тот самый идеальный завтрак. Кто–то вообще пропускает завтрак, а некоторые с утра едят разные виды выпечки и сладости, считая, что эти калории сожгутся в течение дня.

Но диетологи утверждают, что день нужно начинать с сытного и полезного завтрака. Особенно это касается тех людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы, ведь такой завтрак дает энергию надолго и убирает потребность в перекусах.

Сброс лишних килограммов с помощью еды. Фото: Pexels

Специалисты советуют убрать каши, бутерброды и другие популярные виды завтраков, меняя это на омлет с овощами. По словам диетологов, именно это блюдо является идеальным вариантом для людей, желающих похудеть. Молоко и яйца являются настоящим источником полезных белков и жиров, а овощи содержат много клетчатки и витаминов.

К тому же, можно готовить омлет с разными продуктами. Например, можно приготовить омлет с помидорами и зеленью, сыром и грибами или со шпинатом, луком и перцем.

Омлет, который следует употреблять на завтрак. Фото иллюстративное: Pixabay

"В отличие от традиционных завтраков с рафинированными углеводами овощной омлет не повышает уровень сахара в крови. Это ведь главная причина переедания и нашего увлечения продуктами с пустыми калориями", — говорит диетолог Лиза Ричардс.

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