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Болять суглоби та коліна? Ці п'ять продуктів допоможуть при артриті

5 травня 2023 21:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти слід вживати при артриті – полегшуть симптоми
Корисні продукти для людей, які страждають від артриту. Фото ілюстративне: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які продукти харчування слід додати до свого раціону людям, які страждають від артриту. При цьому захворюванні важливо не тільки вживати медичні препарати, а й дотримуватися правильного раціону харчування.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Люди, які страждають від артриту, знають, як боляче переносити напади болю, які бувають при артриті, та як вони не дають жити повноцінним життям та просто ходити. Зазвичай такі люди живуть під постійним контролем лікарів та вживають багато медичних препаратів.

Артрит
Страждання людини від артриту. Фото: Pexels

Але медики зазначили, що можна собі полегшити життя за допомогою відмови від поганої їжі. Замінити її можна на п’ять простих та популярних продуктів харчування, які знає кожна людина.

Які продукти харчування слід вживати під час артриту?

Якщо людина страждає від проблем із серцево-судинною системою, їй слід додати до свого раціону харчування оливкову олію. Також корисною буде популярна броколі, яку слід вживати не тільки артриті, а й при діабеті, та нежирні молочні продукти.

Молоко
Молоко, яке слід вживати при артриті. Фото ілюстративне: Pexels

У молоці, сирі та йогурті є кальцій, який зміцнює кістки та допомагає людині боротися з артритом.

Крім того, корисними при цьому захворюванні будуть цитрусові, особливо це стосується мандаринів та апельсинів, які зміцнюють кістки. Також при артриті слід вживати й бобові, які містять клітковину, гальмують запальні процеси та послаблюють болі при різних нападах.

Бобовые
Бобові, які мають багато клітковини. Фото ілюстративне: Pexels

Особливо медики рекомендують додати до свого раціону харчування квасолю, яка не тільки дешево коштує, а й має у своєму складі багато білка, який дуже важливий для підтримки здоров’я м’язів.

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