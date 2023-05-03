Чому варто вживати персики – медики назвали п'ять причин

Зміцнюють імунітет та допомагають схуднути: п'ять причин додати персики до свого раціону харчування
Медики розповіли про те, чому потрібно вживати такі популярні фрукти, як персики. За словами лікарів, до складу персиків входить багато мінералів та корисних речовин, а також їх можна вживати людям, які страждають від проблем зі шлунково-кишковою системою.
Про це повідомляє портал "Cleveland Clinic"
Яку користь для здоров’я несуть персики?
Присутність мінералів та вітамінів
До складу популярних фруктів входять вітаміни групи В, а також вітаміни А, С, Е та К. Крім того, вони містять велику кількість калію, заліза, міді, марганцю та цинку, а також здатні привести до ладу артеріальний тиск людини.
Регулювання нервової системи
Через присутність калію та магнію персики здатні знизити рівень стресу та роздратування, покращити настрій та прибрати плаксивість. Медики радять їх вживати дітям, які мають гіперзбудливість, а також дорослим, які мають серйозну запальність або страждають від депресії.
Зміцнення імунної системи
Завдяки присутності цинку та вітаміну С персики здатні зміцнити імунну систему. Вони надають ранозагоювальну і антиоксидантну дію, а також допомагають боротися з бактеріями та інфекціями.
Допомога у схудненні
Персики містять в своєму складі біологічно активні речовини, які можуть допомогти людині скинути зайву вагу. Вони мають протизапальний ефект, через що знижується ризик появи метаболічного синдрому.
Покращення травлення
До складу цих фруктів входять різні харчові волокна та лужні елементи, які покращують функцію травної системи людини. Також вони містять клітковину, яка здатна очистити організм людини від шлаків, та є профілактикою захворювань кишківника.
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