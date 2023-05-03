Чому варто вживати персики – медики назвали п'ять причин

Персики, які містять багато вітамінів та мінералів. Фото: Pexels

Медики розповіли про те, чому потрібно вживати такі популярні фрукти, як персики. За словами лікарів, до складу персиків входить багато мінералів та корисних речовин, а також їх можна вживати людям, які страждають від проблем зі шлунково-кишковою системою.

Про це повідомляє портал "Cleveland Clinic"

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Присутність мінералів та вітамінів

До складу популярних фруктів входять вітаміни групи В, а також вітаміни А, С, Е та К. Крім того, вони містять велику кількість калію, заліза, міді, марганцю та цинку, а також здатні привести до ладу артеріальний тиск людини.

Персики, які містять багато вітамінів та мінералів. Фото ілюстративне: Pixabay

Регулювання нервової системи

Через присутність калію та магнію персики здатні знизити рівень стресу та роздратування, покращити настрій та прибрати плаксивість. Медики радять їх вживати дітям, які мають гіперзбудливість, а також дорослим, які мають серйозну запальність або страждають від депресії.

Зміцнення імунної системи

Завдяки присутності цинку та вітаміну С персики здатні зміцнити імунну систему. Вони надають ранозагоювальну і антиоксидантну дію, а також допомагають боротися з бактеріями та інфекціями.

Персики, які несуть велику користь для організму. Фото ілюстративне: Pixabay

Допомога у схудненні

Персики містять в своєму складі біологічно активні речовини, які можуть допомогти людині скинути зайву вагу. Вони мають протизапальний ефект, через що знижується ризик появи метаболічного синдрому.

Покращення травлення

До складу цих фруктів входять різні харчові волокна та лужні елементи, які покращують функцію травної системи людини. Також вони містять клітковину, яка здатна очистити організм людини від шлаків, та є профілактикою захворювань кишківника.

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