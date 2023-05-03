Почему стоит употреблять персики – медики назвали пять причин

Персики, содержащие много витаминов и минералов. Фото: Pexels

Медики рассказали о том, почему нужно употреблять такие популярные фрукты, как персики. По словам врачей, в состав персиков входит много минералов и полезных веществ, а также их можно употреблять людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечной системой.

Об этом сообщает портал "Cleveland Clinic"

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Присутствие минералов и витаминов

В состав популярных фруктов входят витамины группы В, а также витамины А, С, Е и К. Кроме того, они содержат большое количество калия, железа, меди, марганца и цинка, а также способны привести в порядок артериальное давление человека.

Персики, содержащие много витаминов и минералов. Фото иллюстративное: Pixabay

Регулирование нервной системы

Из-за присутствия калия и магния персики способны снизить уровень стресса и раздражения, улучшить настроение и убрать плаксивость. Медики советуют их употреблять детям, имеющим гипервозбудимость, а также взрослым, имеющим серьезную вспыльчивость или страдающим депрессией.

Укрепление иммунной системы

Благодаря присутствию цинка и витамина С персики способны укрепить иммунную систему. Они оказывают ранозаживляющее и антиоксидантное действие, а также помогают бороться с бактериями и инфекциями.

Персики, которые несут большую пользу организму. Фото иллюстративное: Pixabay

Помощь в похудении

Персики содержат в своем составе биологически активные вещества, которые могут помочь человеку сбросить лишний вес. Они оказывают противовоспалительный эффект, из-за чего снижается риск появления метаболического синдрома.

Улучшение пищеварения

В состав этих фруктов входят разные пищевые волокна и щелочные элементы, улучшающие функцию пищеварительной системы человека. Также они содержат клетчатку, способную очистить организм человека от шлаков, и являются профилактикой заболеваний кишечника.

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