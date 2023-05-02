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Після вживання будемо сильнішими: медики розкрили справжній вплив шпинату на здоров'я

2 травня 2023 15:59
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи корисним для здоров'я є шпинат – медики розкрили його властивості
Шпинат, який містить багато корисних речовин. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, як на здоров’я організму людини впливає зелень, зокрема, шпинат. За словами лікарів, зелень є основою здорового раціону харчування, а одним з найкорисніших видів зелені є шпинат, до складу якого входить багато корисних речовин.

Про це повідомляє портал "PharmEasy"

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За словами медиків, листя шпинату мають в своєму складі вітаміни групи A, C, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2 та К. Крім того, у складі шпинату є велика кількість мінеральних речовин.

Шпинат
Листя шпинату, яке має багато корисних речовин. Фото ілюстративне: Pexels

Лікарі стверджують, що, додаючи шпинат до свого раціону харчування, можна покращити стан тканини м’язів. Також дослідники кажуть, що в листі цього виду зелені є нітрати, які допомагають регуляції кальцію в організмі людини.

Дослідники з Каролінського інституту в Стокгольмі зазначили, що завдяки нітратам вивільняється більша кількість кальцію, через що можна зміцнити свої м’язи. Особливо, ці властивості дуже важливі для здоров’я людей у похилому віці, у яких тканина м’язів скорочуються з кожним роком.

Салат со шпината
Салат зі шпинату, який має багато вітамінів. Фото: Pexels

Вчені також стверджують, що кількість нітратів у листі шпинату змінюється в залежності від того, де вирощується ця зелень. За їхніми словами, зі 100 грамів листя шпинату можна отримати від 24 до 387 мг нітратів.

Тож, варто додавати шпинат до свого раціону харчування, щоб зміцнити стан своїх м’язів та покращити здоров’я. Особливо велику користь можна отримати з салату зі шпинату після того, як людина позаймалася фізичними вправами.

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