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Чи корисним є рис: що треба знати й кому не можна його вживати

26 квітня 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи корисним є рис – відповідь сімейного лікаря
Вплив рису на здоров'я людини. Фото: istockphoto
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, чи корисною є рисова каша для організму людини, а також пояснили, кому її категорично не можна вживати. За словами медиків, цей вид каші має корисні речовини, які позитивно впливають на різні органи та системи в організмі людини.

Відповідне пояснення розмістив сімейний лікар Михайло Цуряк на своїй сторінці в Instagram.

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Що треба знати про рис?

Медики стверджують, що до складу рису входить такі вітаміни, як:

  • вітаміни групи В;
  • лецитин;
  • калій;
  • фосфор.

Ці поживні речовини добре впливають на функціонування серця та нервової системи людини.

Рис
Рис, який має багато вітамінів у своєму складі. Фото: Pexels

Також у складі рису немає глютену, тому люди, які страждають від непереносимості цього компоненту, можуть вживати цю крупу. Крім того, потрібно знати, що глютен може активувати прояви алергічної реакції, тому рисову кашу медики рекомендують вживати при лікуванні алергії.

Медики також зазначили, що рис можна вживати при захворюваннях шлунково-кишкової системи. Зокрема, це стосується запальних процесів у кишечнику, через які людина страждає від проносів, та гастритів.

Рис
Рис, який несе користь для організму. Фото: Pexels

Який рис краще вживати?

До складу нешліфованого рису входить багато вітаміну В, але його смак значно відрізняється від смаку шліфованого рису. Тому нешліфований рис медики рекомендують їсти людям, які харчуються переважно рисом та не їдять їжу, до складу якої входить вітамін В.

Кому не можна вживати рис?

Медики не радять вживати рис людям, які мають неконтрольований цукровий діабет, а також тим, хто страждає від запорів.

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