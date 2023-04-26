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Полезен ли рис: что нужно знать и кому нельзя его употреблять

26 апреля 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Полезен ли рис – ответ семейного врача
Воздействие риса на здоровье человека. Фото: istockphoto
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, полезна ли рисовая каша для организма человека, а также объяснили, кому ее категорически нельзя употреблять. По словам медиков, этот вид каши обладает полезными веществами, которые положительно влияют на разные органы и системы в организме человека.

Соответствующее объяснение разместил семейный врач Михаил Цуряк на своей странице в Instagram.

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Что нужно знать о рисе?

Медики утверждают, что в состав риса входят такие витамины, как:

  • витамины группы В;
  • лецитин;
  • калий;
  • фосфор.

Эти питательные вещества оказывают большое влияние на функционирование сердца и нервной системы человека.

Рис
Рис, содержащий много витаминов в своем составе. Фото: Pexels

Также в составе риса нет глютена, поэтому люди, страдающие непереносимостью этого компонента, могут употреблять эту крупу. Кроме того, нужно знать, что глютен может активировать проявления аллергической реакции, поэтому рисовую кашу медики рекомендуют употреблять при лечении аллергии.

Медики также отметили, что рис можно употреблять при заболеваниях желудочно-кишечной системы. В частности, это касается воспалительных процессов в кишечнике, из-за которых человек страдает от поносов и гастритов.

Рис
Рис, несущий пользу организму. Фото: Pexels

Какой рис употреблять лучше?

В состав нешлифованного риса входит много витамина В, но его вкус существенно отличается от вкуса шлифованного риса. Поэтому нешлифованный рис медики рекомендуют есть людям, которые питаются преимущественно рисом и не едят пищу, в которую входит витамин В.

Кому нельзя употреблять рис?

Медики не советуют употреблять рис людям, имеющим неконтролируемый сахарный диабет, а также тем, кто страдает от запоров.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали, насколько важна вакцина от гепатита В.

Раньше мы рассказывали, какие продукты питания не дают человеку быстро стареть.

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