Як дізнатися, чи потрібно видаляти родимку

Дослідження родимок на тілі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Українські медики розповіли про фактори ризику виникнення захворювання меланоми, ознаки, способи діагностики та профілактику.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

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Меланома — це злоякісне новоутворення шкіри. Одне з найбільш небезпечних захворювань серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи. Пухлина локалізується здебільшого в шкірі, значно рідше — в сітківці ока, на слизових оболонках (порожнина рота і носа, періанальної і вульвовагінальної областях) тощо.

"У 50 – 70% випадків меланома шкіри виникає в ділянці пігментної плями чи родимки. Серед основних факторів ризику розвитку меланоми виділяють такі: світла шкіра, світле волосся і світлі очі", — додали лікарі.

Ризик утворення меланоми збільшується залежно від місця проживання:

чим ближче до екватора, тим вища вірогідність її виникнення;

ластовиння та руде волосся;

велика кількість родимок;

фототипи шкіри I-II;

меланома в сімейному анамнезі;

тяжкі сонячні опіки у дитинстві;

великі вроджені пігментовані родимі плями;

штучна засмага;

ПУВА-терапія (з англ. Psoralen+UltraViolet A, лікування за допомогою довгохвильового ультрафіолетового опромінення та псораленів).

Лікар консультує пацієнта. Фото: Pexels

Ознаками можливого переродження невусів (родимок) у меланому є:

поява в ділянці невуса неприємних відчуттів (поколювання, свербіж, біль);

зміна кольору (набуття синього або чорного забарвлення);

зміна форми невуса, його країв, збільшення у розмірах;

зміна поверхні (підвищення над рівнем шкіри, поява бугристості чи поява мокріння, кровоточивості).

Якщо з'явились зміни у ділянці родимки чи ознаки, що можуть вказувати на меланому, негайно зверніться до лікаря. У жодному разі не займайтеся самолікуванням, резюмували лікарі.

Нагадаємо, дослідники попередили, що підвищення температури повітря на планеті може сильно вплинути на здоров’я людини. Йдеться про те, що глобальне потепління спровокує той факт, що грибки нестимуть найбільшу небезпеку для людського організму.