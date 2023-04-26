Онкологія серед молоді зростає: вчені попереджають про негативну тенденцію

Рівень захворюваності на рак серед молодих людей зростає. Фото: УНІАН

Рівень онкологічних захворювань серед молоді зростає щороку. Медики кажуть, що це може стати глобальною епідемією.

Про це свідчать дослідження, результати якого опубліковано в журналі Nature Reviews Clinical Oncology.

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Вчені зазначають, що багатьох країнах зросла захворюваність на рак молочної залози, товстої кишки, ендометрію, стравоходу, позапечінкових жовчних шляхів, жовчного міхура.

Причини онкології

"Існує багато можливих причин виникнення раку, але є чіткий взаємозв'язок між малорухливим способом життя, ожирінням, курінням і вживанням переробленої їжі. Всі ці фактори вважаються прозапальними, що призводять до порушення мікробіому (бактерії в нашому організмі) та імунної системи", — зазначає доктор медичних наук, хірургічний онколог, завідувач кафедри загальної хірургії в Центрі здоров'я Святого Іоанна (Провіденс, США) Антон Більчик.

Більше людей віком до 50 років частіше хворіють на рак, що може бути спричинено неправильним харчуванням і вибором способу життя.

Відмова від куріння та здорове харчування, підтримка здоров’я серця та лікування діабету за необхідності також можуть запобігти онкології.

Відмова від куріння може запобігти онкології. Фото: УНІАН

Лікування онкології

За словами лікарів, рак набагато легше піддається лікуванню, ніж це було багато років тому, але факт полягає в тому, що ми досі не маємо ліків від більшості основних видів онкології.

Смертність від раку впала на 33% від 1991 року, що становить приблизно 3,8 мільйона випадків. Пацієнти мають ширші можливості лікування агресивних ракових захворювань. Більше випадків раку також виявляють на ранніх стадіях.

Проте швидкість розвитку онкології в загальній популяції все ще викликає занепокоєння. Тож потрібно докласти зусиль для запобігання впливу й ризику, що призводять до захворювання.

За словами лікарів, рівень захворюваності на рак зростає переважно у молодих людей віком до 50 років. Це не лише хвороба "людей похилого віку". Тому варто приділяти більше уваги способу життя, фізичним вправам і харчуванню в молодому віці.

Рівень захворюваності на рак зростає переважно у молодих людей. Фото: УНІАН

Перші симптоми раку:

регулярний кашель, що триває понад місяць, може бути причиною сезонної хвороби або бронхіту. Крім того, він, ймовірно, вказує на рак легень або пухлини голови та шиї.

зміна в тембрі голосу, а також його осиплість або захриплість, вказують на ураження лімфовузлів органів грудної клітки.

порушення травлення, що триває понад три дні. Особливо якщо при цьому раціон та режим харчування не були змінені;

регулярна печія, підвищена кислотність, утруднене ковтання можуть стати приводом щодо ендоскопічного дослідження.

зміна лімфовузлів, шишки, а також ущільнення на тілі, що не проходять протягом місяця.

постійна втома, часте підвищення температури тіла, а також сильний нетиповий головний біль або раптова втрата ваги.

Нагадаємо, дослідники попередили, що підвищення температури повітря на планеті може сильно вплинути на здоров’я людини. Йдеться про те, що глобальне потепління спровокує той факт, що грибки нестимуть найбільшу небезпеку для людського організму.