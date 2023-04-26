Онкология среди молодежи растет: ученые предупреждают о негативной тенденции

Уровень заболеваемости раком среди молодых людей растет. Фото: УНИАН

Уровень онкологических заболеваний среди молодежи растет с каждым годом. Медики говорят, что это может оказаться глобальной эпидемией.

Об этом свидетельствуют исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature Reviews Clinical Oncology.

Читайте также:

Ученые отмечают, что во многих странах возросла заболеваемость раком молочной железы, толстой кишки, эндометрия, пищевода, внепеченочных желчных путей, желчного пузыря.

Причины онкологии

"Существует много возможных причин возникновения рака, но есть четкая взаимосвязь между малоподвижным образом жизни, ожирением, курением и употреблением переработанной пищи. Все эти факторы считаются провоспалительными, приводящими к нарушению микробиому (бактерии в нашем организме) и иммунной системе", — отмечает доктор медицинских наук, хирургический онколог, заведующий кафедрой общей хирургии в Центре здоровья Святого Иоанна (Провиденс, США) Антон Бильчик.

Больше людей в возрасте до 50 лет чаще болеют раком, что может быть вызвано неправильным питанием и выбором образа жизни.

Отказ от курения и здоровое питание, поддержание здоровья сердца и лечение диабета при необходимости также могут предотвратить онкологию.

Отказ от курения может предотвратить онкологию. Фото: УНИАН

Лечение онкологии

По словам врачей, рак гораздо легче поддается лечению, чем это было много лет назад, но факт заключается в том, что у нас до сих пор нет лекарства от большинства основных видов онкологии.

Смертность от рака упала на 33% с 1991 года, что составляет примерно 3,8 миллиона случаев. Пациенты имеют более широкие возможности лечения агрессивных раковых заболеваний. Больше случаев рака также выявляют на ранних стадиях.

Однако скорость развития онкологии в общей популяции все еще вызывает беспокойство. Поэтому нужно приложить усилия для предотвращения влияния и риска, приводящих к заболеванию.

По словам врачей, уровень заболеваемости раком растет преимущественно у молодых людей в возрасте до 50 лет. Это не только болезнь "стариков". Поэтому следует уделять больше внимания образу жизни, физическим упражнениям и питанию в молодом возрасте.

Уровень заболеваемости раком растет преимущественно у молодых людей. Фото: УНИАН

Первые симптомы рака:

регулярный кашель, продолжающийся более месяца, может быть причиной сезонной болезни или бронхита. Кроме того, он, вероятно, указывает рак легких или опухоли головы и шеи.

изменение в тембре голоса, а также его осиплость или охриплость, указывают на поражение лимфоузлов органов грудной клетки.

нарушение пищеварения, продолжающееся более трех дней. Особенно, если при этом рацион и режим питания не были изменены;

регулярная изжога, повышенная кислотность, затрудненное глотание могут стать поводом для эндоскопического исследования.

смена лимфоузлов, шишки, а также уплотнения на теле, не проходящие в течение месяца.

постоянная усталость, частое повышение температуры тела, а также сильная нетипичная головная боль или внезапная потеря веса.

Напомним, исследователи предупредили, что повышение температуры воздуха на планете может оказать сильное влияние на здоровье человека. Речь идет о том, что глобальное потепление спровоцирует тот факт, что грибки будут представлять наибольшую опасность для человеческого организма.