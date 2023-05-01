Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Обратите внимание на свои родинки: в Минздраве рассказали о неочевидных симптомах рака кожи arrow

Обратите внимание на свои родинки: в Минздраве рассказали о неочевидных симптомах рака кожи

1 мая 2023 15:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как узнать, нужно ли удалять родинку
Исследование родинок на теле. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Украинские медики рассказали о факторах риска возникновения заболевания меланомы, признаках, способах диагностики и профилактики.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Читайте также:

Меланома — это злокачественное новообразование кожи. Одно из самых опасных заболеваний среди всех раковых заболеваний кожи, поскольку распространяется из-за лимфы и крови почти во все органы. Опухоль локализуется преимущественно в коже, значительно реже — в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальной областях) и т.д.

"В 50 – 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна или родинки. Среди основных факторов риска развития меланомы выделяют следующие: светлая кожа, светлые волосы и светлые глаза", — добавили врачи.

Риск образования меланомы увеличивается в зависимости от места обитания:

  • чем ближе к экватору, тем выше вероятность ее возникновения;
  • веснушек и рыжие волосы;
  • большое количество родинок;
  • фототипы кожи I-II;
  • меланома в семейном анамнезе;
  • тяжелые солнечные ожоги в детстве;
  • большие врожденные пигментированные родимые пятна;
  • искусственный загар;
  • ПУВА-терапия (с англ. Psoralen+UltraViolet A, лечение с помощью длинноволнового ультрафиолетового облучения и псораленов).
Врач консультирую пациента. Фото: Pexels

Признаками возможного перерождения неусов (родин) в меланоме являются:

  • появление в участке невуса неприятных ощущений (поколение, зуд, боль);
  • изменение цвета (приобретение синей или черной окраски);
  • изменение формы невуса, его краев; увеличение в размерах;
  • изменение поверхности (повышение над уровнем кожи, появление бугристости или появление мокрения, кровоточивости).

Если появились изменения в области родинки или признаки, которые могут указывать на меланому, немедленно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, резюмировали врачи.

Напомним, исследователи предупредили, что повышение температуры воздуха на планете может оказать сильное влияние на здоровье человека. Речь идет о том, что глобальное потепление спровоцирует тот факт, что грибки будут представлять наибольшую опасность для человеческого организма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас