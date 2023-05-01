Как узнать, нужно ли удалять родинку

Исследование родинок на теле. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинские медики рассказали о факторах риска возникновения заболевания меланомы, признаках, способах диагностики и профилактики.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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Меланома — это злокачественное новообразование кожи. Одно из самых опасных заболеваний среди всех раковых заболеваний кожи, поскольку распространяется из-за лимфы и крови почти во все органы. Опухоль локализуется преимущественно в коже, значительно реже — в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальной областях) и т.д.

"В 50 – 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна или родинки. Среди основных факторов риска развития меланомы выделяют следующие: светлая кожа, светлые волосы и светлые глаза", — добавили врачи.

Риск образования меланомы увеличивается в зависимости от места обитания:

чем ближе к экватору, тем выше вероятность ее возникновения;

веснушек и рыжие волосы;

большое количество родинок;

фототипы кожи I-II;

меланома в семейном анамнезе;

тяжелые солнечные ожоги в детстве;

большие врожденные пигментированные родимые пятна;

искусственный загар;

ПУВА-терапия (с англ. Psoralen+UltraViolet A, лечение с помощью длинноволнового ультрафиолетового облучения и псораленов).

Врач консультирую пациента. Фото: Pexels

Признаками возможного перерождения неусов (родин) в меланоме являются:

появление в участке невуса неприятных ощущений (поколение, зуд, боль);

изменение цвета (приобретение синей или черной окраски);

изменение формы невуса, его краев; увеличение в размерах;

изменение поверхности (повышение над уровнем кожи, появление бугристости или появление мокрения, кровоточивости).

Если появились изменения в области родинки или признаки, которые могут указывать на меланому, немедленно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, резюмировали врачи.

Напомним, исследователи предупредили, что повышение температуры воздуха на планете может оказать сильное влияние на здоровье человека. Речь идет о том, что глобальное потепление спровоцирует тот факт, что грибки будут представлять наибольшую опасность для человеческого организма.