Как узнать, нужно ли удалять родинку

Обратите внимание на свои родинки: в Минздраве рассказали о неочевидных симптомах рака кожи
Украинские медики рассказали о факторах риска возникновения заболевания меланомы, признаках, способах диагностики и профилактики.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Меланома — это злокачественное новообразование кожи. Одно из самых опасных заболеваний среди всех раковых заболеваний кожи, поскольку распространяется из-за лимфы и крови почти во все органы. Опухоль локализуется преимущественно в коже, значительно реже — в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальной областях) и т.д.
"В 50 – 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна или родинки. Среди основных факторов риска развития меланомы выделяют следующие: светлая кожа, светлые волосы и светлые глаза", — добавили врачи.
Риск образования меланомы увеличивается в зависимости от места обитания:
- чем ближе к экватору, тем выше вероятность ее возникновения;
- веснушек и рыжие волосы;
- большое количество родинок;
- фототипы кожи I-II;
- меланома в семейном анамнезе;
- тяжелые солнечные ожоги в детстве;
- большие врожденные пигментированные родимые пятна;
- искусственный загар;
- ПУВА-терапия (с англ. Psoralen+UltraViolet A, лечение с помощью длинноволнового ультрафиолетового облучения и псораленов).
Признаками возможного перерождения неусов (родин) в меланоме являются:
- появление в участке невуса неприятных ощущений (поколение, зуд, боль);
- изменение цвета (приобретение синей или черной окраски);
- изменение формы невуса, его краев; увеличение в размерах;
- изменение поверхности (повышение над уровнем кожи, появление бугристости или появление мокрения, кровоточивости).
Если появились изменения в области родинки или признаки, которые могут указывать на меланому, немедленно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, резюмировали врачи.
Напомним, исследователи предупредили, что повышение температуры воздуха на планете может оказать сильное влияние на здоровье человека. Речь идет о том, что глобальное потепление спровоцирует тот факт, что грибки будут представлять наибольшую опасность для человеческого организма.