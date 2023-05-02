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После употребления будем сильнее: медики раскрыли настоящее влияние шпината на здоровье

2 мая 2023 15:59
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Полезен ли для здоровья шпинат – медики раскрыли его свойства
Шпинат, содержащий много полезных веществ. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, как на здоровье организма человека влияет зелень, в частности, шпинат. По словам врачей, зелень является основой здорового рациона питания, а одним из самых полезных видов зелени является шпинат, в состав которого входит много полезных веществ.

Об этом сообщает портал "PharmEasy"

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По словам медиков, листья шпината содержат витамины группы A, C, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2 и К. Кроме того, в составе шпината имеется большое количество минеральных веществ.

Шпинат
Листья шпината, которые имеют много полезных веществ. Фото иллюстративное: Pexels

Врачи утверждают, что, добавляя шпинат в свой рацион питания, можно улучшить состояние ткани мышц. Также исследователи говорят, что в листьях этого вида зелени есть нитраты, которые помогают регуляции кальция в организме человека.

Исследователи из Каролинского института в Стокгольме отметили, что благодаря нитратам высвобождается большее количество кальция, с помощью чего можно укрепить свои мышцы. Особенно эти свойства очень важны для здоровья людей пожилого возраста, у которых ткань мышц сокращаются с каждым годом.

Салат из шпината
Салат со шпината, содержащий много витаминов. Фото: Pexels

Ученые также утверждают, что количество нитратов в листьях шпината изменяется в зависимости от того, где выращивается эта зелень. По их словам, из 100 г листьев шпината можно получить от 24 до 387 мг нитратов.

Следовательно, следует добавлять шпинат в свой рацион питания, чтобы укрепить состояние своих мышц и улучшить здоровье. Особенно большую пользу можно извлечь из салата со шпината после того, как человек позанимался физическими упражнениями.

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