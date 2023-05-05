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Болят суставы и колени? Эти пять продуктов помогут при артрите

5 мая 2023 21:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты следует употреблять при артрите – облегчат симптомы
Полезные продукты для людей, страдающих артритом. Фото иллюстративное: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие продукты питания следует добавить в свой рацион людям, страдающим артритом. При этом заболевании важно не только употреблять медицинские препараты, но и соблюдать правильный рацион питания.

Об этом сообщает портал "Healthline".

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Люди, страдающие артритом, знают, как больно переносить приступы боли, которые бывают при артрите, и как они не дают жить полноценной жизнью и просто ходить. Обычно такие люди живут под постоянным контролем врачей и используют много медицинских препаратов.

Артрит
Страдание человека от артрита. Фото: Pexels

Но медики отметили, что можно облегчить жизнь с помощью отказа от плохой пищи. Заменить ее можно пятью простыми и популярными продуктами питания, которые знает каждый человек.

Какие продукты питания следует употреблять во время артрита?

Если человек страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, ему следует добавить в свой рацион питания оливковое масло. Также полезной будет популярная брокколи, которую следует употреблять не только при артрите, но и при диабете, и нежирные молочные продукты.

Молоко
Молоко, которое следует употреблять при артрите. Фото иллюстративное: Pexels

В молоке, сыре и йогурте есть кальций, который укрепляет кости и помогает человеку бороться с артритом.

Кроме того, полезными при этом заболевании будут цитрусовые, особенно это касается мандаринов и апельсинов, укрепляющих кости. Также при артрите следует употреблять и бобовые, содержащие клетчатку, тормозящие воспалительные процессы и ослабляющие боли при различных приступах.

Бобовые
Бобовые, имеющие много клетчатки. Фото иллюстративное: Pexels

Особенно медики рекомендуют добавить в свой рацион питания фасоль, которая не только дешево стоит, но и имеет в своем составе много белка, который очень важен для поддержания здоровья мышц.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали, насколько полезен здоровью человека шпинат.

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