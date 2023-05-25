Какая ягода является самой опасной для здоровья человека – содержит много пестицидов

Влюбленные на летнем пикнике. Фото: Pexels

Американские исследователи провели эксперимент, взяв 36 тысяч образцов из 48 популярных фруктов и овощей. В результате исследования ученые выяснили, какая ягода оказывает самое опасное влияние на здоровье человека из–за того, что в ее состав входят вредные вещества.

Об этом сообщает Garden Culture Magazine.

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Исследователи выяснили, что именно клубника имеет в своем составе большое количество пестицидов, которые могут вызвать развитие многих заболеваний. В частности, эта ягода может провоцировать увеличение веса, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, рак и даже сделать женщину бесплодной.

Клубника, являющаяся самой опасной ягодой. Фото: Rawpixel

Какие продукты наиболее вредны для организма человека?

По словам ученых, продукты, которые серьезно вредят человеку, — это шпинат, нектарин, персики и яблоки. Кроме того, опасность для здоровья человека исследователи нашли в вишнях, грушах, сельдерее, винограде, помидорах, картофеле и перце.

Если смотреть на это с точки зрения диетического питания, то наиболее опасными являются абрикосы с персиками и виноград. Следует сократить количество этих продуктов в своем рационе. В винограде также много органических кислот, которые вызывают уничтожение эмали зубов.

Персики и абрикосы, вредящие здоровью. Фото: Pexels

Другая сторона медали

Другие исследователи утверждают, что красные ягоды, в частности, клубника и черешня, содержат большое количество витаминов. Кроме того, в их состав входит много антиоксидантов и каротиноидов, укрепляющие иммунитет, а также фенолы, которые могут помочь бороться с воспалением.

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