Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Справжні вбивці здоров'я: медики назвали найнебезпечніші для серця продукти arrow

Справжні вбивці здоров'я: медики назвали найнебезпечніші для серця продукти

5 травня 2023 20:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти погано впливають на серце – їх краще прибрати з раціону
Проблеми із серцево-судинною системою. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Лікарі–кардіологи розповіли, які продукти харчування дуже погано впливають на серце людини. За словами медиків, одними з продуктів, які несуть найбільшу небезпеку для серця людини, є продукти, які мають високий глікемічний індекс.

Про це повідомляє портал "Time"

Читайте також:

Які продукти погіршують функцію серця та судин?

За словами медиків, на першому місці серед таких продуктів стоїть цукор, який міститься у великій кількості у хлібобулочних виробах та інших продуктах, що мають високий ГІ. Мова йде про індекс, який впливає на рівень цукру в крові.

Сахар
Цукор, який погано впливає на серце. Фото ілюстративне: Pixabay

Також до списку таких продуктів входить білий рис, білий хліб, випічка та різні солодощі, які не слід вживати людям взагалі.

"Швидкі вуглеводи–білий хліб, білий рис, солодощі, випічка – не потрібні організму, ми можемо спокійно жити і обходитися без них. Велика кількість продуктів з високим глікемічним індексом в раціоні сприяє появі діабету, проблем з серцево–судинною системою", – стверджують медики.

Выпечка
Випічка, яка містить багато цукру в своєму складі. Фото: Pixabay

Крім того, на серце людини погано впливає й сіль, яку потрібно трохи прибрати зі свого раціону. Варто зазначити, що на день потрібно вживати не більше шести грамів солі або одну чайну ложку без гірки.

Кардіологи також не рекомендують вживати ці продукти:

  • алкогольні напої. Але медики пояснили, що можна вживати виключно червоне сухе вино три–чотири рази на тиждень;
  • трансжири, які входять до складу сосисок, напівфабрикатів та фастфуду;
  • пальмова олія, яка часто входить до складу різних молочних продуктів.

Нагадаємо, ми писали про те, що медики пояснили, чи можна додавати мед до чаю замість цукру.

Раніше ми розповідали, що медики назвали продукт харчування, який потрібно додати до свого раціону харчування.

Також ми повідомляли про те, які продукти харчування здатні вилікувати застуду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB