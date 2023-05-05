Які продукти погано впливають на серце – їх краще прибрати з раціону

Проблеми із серцево-судинною системою. Фото: Freepik

Лікарі–кардіологи розповіли, які продукти харчування дуже погано впливають на серце людини. За словами медиків, одними з продуктів, які несуть найбільшу небезпеку для серця людини, є продукти, які мають високий глікемічний індекс.

Про це повідомляє портал "Time"

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За словами медиків, на першому місці серед таких продуктів стоїть цукор, який міститься у великій кількості у хлібобулочних виробах та інших продуктах, що мають високий ГІ. Мова йде про індекс, який впливає на рівень цукру в крові.

Цукор, який погано впливає на серце. Фото ілюстративне: Pixabay

Також до списку таких продуктів входить білий рис, білий хліб, випічка та різні солодощі, які не слід вживати людям взагалі.

"Швидкі вуглеводи–білий хліб, білий рис, солодощі, випічка – не потрібні організму, ми можемо спокійно жити і обходитися без них. Велика кількість продуктів з високим глікемічним індексом в раціоні сприяє появі діабету, проблем з серцево–судинною системою", – стверджують медики.

Випічка, яка містить багато цукру в своєму складі. Фото: Pixabay

Крім того, на серце людини погано впливає й сіль, яку потрібно трохи прибрати зі свого раціону. Варто зазначити, що на день потрібно вживати не більше шести грамів солі або одну чайну ложку без гірки.

Кардіологи також не рекомендують вживати ці продукти:

алкогольні напої. Але медики пояснили, що можна вживати виключно червоне сухе вино три–чотири рази на тиждень;

трансжири, які входять до складу сосисок, напівфабрикатів та фастфуду;

пальмова олія, яка часто входить до складу різних молочних продуктів.

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